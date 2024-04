La Junta anima a las familias a escolarizar a los menores de tres años en las Escuelas Infantiles de Córdoba

Acuerdo con el sector

Presentación de solicitudes

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha informado de que son un total de 11.753 las plazas públicas ofertadas del primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) para el curso 2024-25 en la provincia de Córdoba. Hoy, 1 de abril comienza el plazo de solicitud de admisión para el alumnado que se escolariza por primera vez en esta etapa no obligatoria, y que concluirá el 30 de este mismo mes.Patricia del Pozo ha animado a las familias a escolarizar a sus hijos e hijas menores de tres años en esta etapa que está considerada esencial en el desarrollo integral de los niños y niñas, con repercusión directa en su futuro rendimiento académico, además de suponer una importante medida para la conciliación familiar.Asimismo, la consejera ha informado que Córdoba contará con un total de 249 centros para el curso 2024/25, incluyendo escuelas tanto de titularidad pública como escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayudas a las familias de la Junta de Andalucía.Por otro lado, Del Pozo ha destacado que Andalucía ha superado en este curso 2023-24 “su récord histórico de matriculaciones” en el primer ciclo de infantil, con 102.090 niñas y niños escolarizados a 15 de marzo, 1.500 niños más que el pasado curso.Además, según las previsiones, esta cifra seguirá en aumento cuando aún faltan meses como el de mayo en el que habitualmente se produce un pico de inscripciones. En el caso de Córdoba el número de matriculaciones asciende a 9.589 escolares, casi 300 más que el pasado curso.De esta forma, la tasa de escolarización en el primer ciclo de infantil volverá a crecer al final de este curso para alcanzar el 56 por ciento, lo que sitúa a Andalucía como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre 0 y 3 años matriculado, superando con creces las recomendaciones de la Unión Europea (33%).Asimismo, la consejera ha puesto en valor el acuerdo firmado el pasado 21 de marzo con las organizaciones patronales y asociaciones de titulares integrantes de la Mesa del Primer Ciclo de Educación Infantil ACADE, ACES, AEIOU Escuelas Infantiles Unidas, Coordinadora CEI Andalucía, CECE Andalucía, Escuelas Católicas de Andalucía y la FAMP, así como las organizaciones sindicales FSIE y USO, que permitirá reforzar una atención de calidad al alumnado de 0-3 años y sus familias y la sostenibilidad del modelo andaluz.Así, la Consejería ha actualizado el precio del servicio de comedor de los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil para el próximo curso 2024/25 hasta alcanzar los 92 euros al mes por escolar, es decir un incremento del 14,74 por ciento. Además, se aumentan de manera proporcional las bonificaciones aplicables a este servicio de manera que las familias no se vean afectadas por la subida del precio.También la administración autonómica se compromete a avanzar de forma progresiva en la gratuidad del servicio de atención socioeducativa en los centros exclusivos del primer ciclo de infantil a partir del curso 2025/26. En este sentido, la consejera ha señalado que “se trata de un compromiso adquirido por la Junta que comenzará de manera paulatina a pesar de tener que devolver al Gobierno de España los fondos europeos que no ha permitido destinar a la gratuidad de las plazas del primer ciclo de educación infantil en Andalucía, como así ha reclamado en numerosas ocasiones el Gobierno andaluz, una decisión adoptada, según ha explicado la consejera, "en defensa del modelo educativo de esta etapa implantado en nuestra comunidad", dado que su aplicación, en los términos propuestos por el Gobierno central, "derivaría en la desaparición del sector" de escuelas infantiles de Andalucía.En este sentido, la consejera ha informado de que este curso, más del 50 por ciento del alumnado escolarizado en esta etapa en Andalucía cuenta con gratuidad del 100 por cien mientras que en el curso 2018/19 era el 45 por ciento de los escolares, por lo tanto la gratuidad ha crecido en cinco puntos. Además, la bonificación media del alumnado escolarizado este curso se sitúa en el 73,3 por ciento mientras que en el 2018/19 era del 67,3 polr ciento, es decir, seis puntos más.La presentación de las solicitudes de admisión de todos los niños y niñas que accedan por primera vez a una escuela infantil de titularidad de la Junta o a uno de los centros adheridos al programa de ayudas a las familias para el fomento de la escolarización en esta etapa se podrá realizar de forma telemática entre el 1 y el 30 de abril ambos inclusive, a través de la Secretaria Virtual de la página web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.La solicitud se podrá presentar también, en el mismo plazo, por duplicado en el centro educativo elegido, acompañada de la documentación indicada en el impreso. Previamente, los centros publicarán en sus tablones de anuncios el número de plazas vacantes por cada uno de los tramos de edad, así como su área de influencia.Asimismo, las familias podrán pedir en el mismo periodo, del 1 al 30 de abril, la bonificación de los servicios de atención socioeducativa y comedor escolar en el centro del primer ciclo de Educación Infantil (hasta tres años) que soliciten, con el fin de reforzar el apoyo a las familias para la escolarización en esta etapa educativa.Los centros educativos publicarán en su tablón de anuncios el día 6 de mayo la relación provisional de solicitudes baremadas y se abrirá entre el 8 y el 21 de mayo el plazo para la presentación de alegaciones. Las listas definitivas se publicarán entre el 22 y 28 de mayo y la matrícula deberá formalizarse del 1 al 10 de junio.Los centros que imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil ofrecen su servicio de lunes a viernes todos los días no festivos del año, excepto el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas y, en el caso de que oferten el servicio de taller de juegos, hasta las 20.00 horas.