El PSOE pide destinar los remanentes de la Diputación a rebajar los impuestos en agua y basura

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El diputado provincial socialista Esteban Morales ha anunciado que el Grupo Socialista elevará una moción en el próximo pleno de la Corporación provincial para que la institución destine los 20,5 millones de euros de remanentes del ejercicio anterior a volver a activar elpara inversiones en municipios de menos de 50.000 habitantes y a aminorar la subida de impuestos decretada por el Gobierno del PP en las empresas públicas de basura y agua.En una rueda de prensa junto con el portavoz socialista de en Aguilar de la Frontera, Mateo Urbano, Morales recordó que gracias al Gobierno de Pedro Sánchez se pueden emplear los remanentes, la diferencia entre ingresos y gastos, como nueva fuente de financiación de las entidades locales y corporaciones provinciales.Por ello, el diputado del PSOE ha informado de que solicitarán al Gobierno de Salvador Fuentes en la Diputación de Córdoba que 15 de los 20,5 millones de remanentes obtenidos del ejercicio de 2023 se destinen al“que tanto éxito tuvo en la etapa socialista” y que el PP suprimió tras su llegada al Palacio de la Merced.“Pensamos que ese dinero debe ir a mejorar la calidad de vida de los distintos ayuntamientos de la provincia y de las empresas públicas de la Diputación, tanto a Emproacsa como a Epremasa, para aliviar su situación económica y para que el esfuerzo para reducir su déficit no recaiga en exclusiva en los ciudadanos y ciudadanas a través de una subida abusiva de sus impuestos a través de los recibos de agua y basura”, ha insistido el dirigente socialista.Así, 15 millones irían para la financiación de proyectos solicitados por los consistorios, de los que a Aguilar de la Frontera le corresponderían alrededor de 300.000 euros, indicó Morales, y el resto para las dos empresas públicas de la Diputación “para aminorar la subida bestial del 40,8 por ciento de la tasa de basura y la del 20 por ciento más en la del agua”.“Si hay ingresos de sobra, y la Diputación tiene dinero de sobra gracias a los remanentes, no se debe trasladar todos los incrementos de costes a los ciudadanos vía impuestos”, ha concluido Morales, que ha puesto como ejemplo a la Diputación de Jaén, que ha acotado la subida de las tarifas a porcentajes que no sobrepasan el 10 por ciento.Por su parte, Mateo Urbano pidió al Gobierno local de Aguilar que utilice los remanentes municipales para mejoras en la Policía Local, con la construcción de una nueva Jefatura de Policía y la adquisición de nuevos vehículos, así como otros equipamientos; un centro de desarrollo empresarial, la adecuación de la caseta municipal en un espacio lúdico, mejoras hidráulicas para evitar inundaciones y de la antigua carretera de Puente Genil, entre otros.