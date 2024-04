Carlos del Valle | Voluntad política de cambio

CARLOS DEL VALLE

¿Por qué es una excelente noticia que el embajador Omar Zniber, Representante Permanente de Marruecos, asuma la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante este año 2024? En primer lugar, porque es una señal importante para establecer que la promoción y defensa de los derechos humanos no es patrimonio de algunos países del norte o el centro del mundo.El sur del planeta también tiene un rol importante en el resguardo de los derechos humanos, puesto que no representa las ausencias y carencias de los derechos como le suelen atribuir desde el norte. En este sentido, Marruecos, por lo tanto, es el signo de un nuevo modo de relaciones internacionales, una forma más horizontal y equilibrada, que también podemos observar en otros países meridionales.En efecto, los países de las regiones del sur debemos felicitar esta decisión y aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre los alcances y limitaciones del actual modelo de comprensión y análisis de los derechos humanos, especialmente en contextos de alta complejidad social, cultural y política.Durante los últimos años, Marruecos ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Por lo tanto, no debería extrañarnos esta decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, si consideramos los pasos significativos que en estas materias ha dado Marruecos.De hecho, en su nueva constitución, aprobada en un referéndum el 1 de julio de 2011, Marruecos promueve, consagra y salvaguarda los derechos humanos universalmente reconocidos. Ese mismo año el informe de una experta independiente destacó las iniciativas de promoción de los derechos culturales y la diversidad cultural.Por su parte, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet (expresidenta de Chile) en un discurso reciente comentó: “Aplaudo las importantes reformas aplicadas recientemente en Marruecos y las oportunidades que ofrecen a numerosas personas en todo el país”.En el Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia de 2019 se señala que “Marruecos ha demostrado liderazgo en áreas clave relacionadas con el logro de la igualdad racial”, destacando “la voluntad política de reforma que demostraron muchos interlocutores gubernamentales”. La importante trayectoria diplomática de Marruecos, junto a su nutrida experiencia en relaciones internacionales e interculturales constituyen una garantía para los desafíos mundiales en el ámbito de los derechos humanos.En América Latina, por ejemplo, se mantienen los profundos desafíos en materia de derechos humanos y los gobiernos permanecen paralizados atendiendo las urgencias económicas y las conflictividades frecuentes. En este contexto, conviene considerar el caso de Marruecos como una señal de voluntad política para realizar cambios.