Aureliano Sáinz | El origen de la tragedia

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍAS: AURELIANO SÁINZ

Quien haya leído con cierto interés a Friedrich Nietzsche sabe que su primera obra, de 1871, lleva el mismo título con el que encabezo este pequeño escrito, y que a partir de su publicación se inicia un recorrido que le convertirá en un pensador con una magnífica prosa, abiertamente heterodoxo e inclasificable, admirado por muchos e interpretado desde ángulos muy dispares.Pero no voy a entrar en los estudios de los comienzos de la tragedia griega, tal como los abordó el joven catedrático de Filología Clásica en la universidad suiza de Basilea, ya que pienso que la tragedia contemporánea es la que sufre el pueblo palestino desde 1948, año en el que produjo la que ellos llaman la(catástrofe o tragedia, en árabe), tras haberse creado el año anterior el Estado judío de Israel, razón por la que unos 750.000 palestinos tuvieron que abandonar sus hogares y sus campos, en lo que había sido su tierra milenaria, para malvivir en otros campos: los de refugiados en los países colindantes, especialmente, en Jordania, Líbano y Siria.No tenemos muchas imágenes de ese destierro, por lo que la fotografía que muestro aparece en el interior del librode Ilan Pappé, historiador israelí que es uno de los grandes referentes al que podemos acudir para conocer con cierta veracidad lo que acontece en esta castigada tierra.En la fotografía vemos a un pequeño grupo palestino, caminando y portando lo poco que se puede llevar al exilio. Debajo de la misma, aparece el siguiente texto: “Mujeres, niños y ancianos refugiados tras haber sido expulsados de sus hogares. A los varones de entre diez y cincuenta años se los enviaba a campos de prisioneros de guerra”.Han transcurrido más de siete décadas y, ahora, a la población civil de Gaza ni siquiera le cabe la posibilidad de salir de esta pequeña franja que se encuentra encerrada en lo que el propio Ilan Pappé llama, título de uno de sus libros.Puesto que en su propio país no le publican sus obras, tras impartir Ciencias Políticas en la Universidad de Haifa, su ciudad natal, situada al norte de Israel, ahora Ilan Pappé lo es de Historia en la Universidad de Exeter en el Reino Unido.Para quienes quieran tener una veraz información sobre los orígenes de la tragedia palestina, aparte de esos dos libros citados, yo les recomendaría otros que también se han traducido al castellano comoo, también,entre Noam Chomsky e Ilan Pappé, dos grandes intelectuales judíos opuestos al sionismo, que es la corriente política dominante en el actual Gobierno de Netanyahu.No me extiendo mucho más. Solamente quisiera añadir que he tomado para la portada una fotografía que realicé del olivo plantado en el año 2016 en los denominados Jardines de la Agricultura, junto a la nueva biblioteca municipal, y que está dedicado por el Ayuntamiento cordobés al “Movimiento de Resistencia Palestino”.Debajo del olivo hay un monolito en el que aparecen grabados unos versos del poeta palestino Mahmud Darwish que dicen: “Aquí moriremos. Aquí, en el último pasaje… Aquí o ahí, nuestra sangre plantará sus olivos”. Toda una declaración de amor hacia la tierra en la que ellos nacieron y, al igual que sus padres, sus abuelos y sus ancestros, la trabajaron, la cuidaron, la soñaron, por lo que nunca se la arrancarán de sus corazones, a pesar de que la vivan en la nostalgia del exilio o bajo el sufrimiento de un terrible genocidio.Podemos pensar que esta tragedia, que cada día la vemos más acentuada, extendida y peligrosa, tuvo su origen cuando el Reino Unido (potencia que controlaba Palestina antes de crearse el Estado judío de Israel) aprobó la Declaración de Balfour en 1917, en la que se comprometía a crearpara los judíos de cualquier parte del mundo en este territorio, olvidándose y a costa de la población que lo habitaba desde hacía siglos.Ese supuestopara los judíos llegó a hacerse realidad tras la Segunda Guerra Mundial de manera casi irreversible, porque apenas queda ya territorio para que pueda configurarse el Estado que se solicita para el pueblo palestino. Y, a pesar de ello, hay que pedirlo de manera insistente, porque, entre otras cosas, es el modo de hacer ver la enorme injusticia que se cometió contra este pueblo y que es necesario repararla.