Rafael Soto | Papel para tanto disparate

RAFAEL SOTO

Decía Eugenio d’Ors que no recordamos las cosas porque nos hayan interesado, sino que nos interesan por el recuerdo que ya tenemos de ellas. Por ende, en un principio era ya la memoria. En nuestro caso, podríamos aplicar la reflexión inversa. Para el que no apruebe las aberraciones de este Gobierno, falta papel para tratar de tanto disparate. Sin embargo, si no hacemos oídos a los hechos, si ni siquiera queremos recordar lo visto y lo oído en el momento, ¿cómo va a tener su efecto en unas elecciones?Cada día, el caso «Koldo» se asemeja más a una película de mafiosos. José Luis Ábalos amenaza con hablar y el Partido Socialista ejerce represalias sobre su vida pública y privada. De hecho, la difusión de su número de Documento Nacional de Identidad e incluso de la dirección de su domicilio personal es un acto de más que dudosa legalidad. Y no pasa nada.Cada día sale un nuevo nombre y, sin embargo, pasará. Como decía d’Ors, si no dejamos recuerdo de los hechos en el momento de vivirlos, es imposible la memoria. Mientras escribo estas líneas, se consuma la reprobación de Marlaska por los hechos de Barbate y hasta la mujer del presidente, Begoña Gómez, está empezando a sonar en los medios de comunicación. Bonito cumpleaños para el Kennedy español. Y no pasa nada. Da igual lo que pase: muchos ni lo retendrán en la memoria.Pocos se han enterado del sereno rapapolvo que Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional, le soltó a Carmen Calvo en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Casi quince minutos de intervención en los que este miembro de Vox justificó, de manera inapelable, que la exministra socialista no cumplía el requerimiento de «reconocido prestigio» que exige el cargo de la presidencia del Consejo de Estado. Y, sin embargo, fue elegida.Da lo mismo. Aquí solo dimiten los pringados. No hay manera de exigir responsabilidades y, como el Régimen lo sabe, todo apunta a que se va a perpetuar, pase lo que pase. Falta Amazonas para escribir sobre tantos disparates pero, por desgracia, el papel no lo paga el Kennedy español: lo pagamos nosotros.