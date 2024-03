Rafael Soto | Algo ocurre con los alimentos

RAFAEL SOTO

El influyente Carlos Ríos ha denunciado en redes sociales la presencia de pedazos de plástico azul en diferentes productos de Mercadona, Lidl y Aldi. Las pruebas que alega son las imágenes que le ofrecen varios de sus seguidores que, en los casos más extremos, han llegado a encontrar estos fragmentos dentro de pasta rellena.Las partes implicadas han ofrecido una respuesta desigual. Es cierto que han retirado varios productos pero, a día de hoy, seguimos sin una explicación razonable. A estos se suman otros casos ya probados y retirados del mercado en los últimos meses, como los casos de fresas infectadas por hepatitis procedentes de Marruecos, la existencia de metales en galletas procedentes de Países Bajos o la presencia de fragmentos de metal y plástico en una marca de helados importada por Lidl desde Alemania.Es cierto que la mayoría de estos problemas se dan en productos de importación y que, en ocasiones, resultan más una cuestión europea que española. Tanto, como que no es solo cuestión de productos manufacturados, sino que también tenemos complicaciones con ciertos productos frescos.Uno de los argumentos esgrimidos por los manifestantes que trataron de mejorar las condiciones de los trabajadores del campo fue el agravio comparativo. Los pequeños empresarios, cooperativas y trabajadores tienen que soportar unas exigencias que no se aplican a terceros países. Una verdad a medias, porque los productos extranjeros deben cumplir unos mínimos requisitos de salubridad. Si bien, el control de la producción y, por supuesto, de las condiciones laborales no tienen nada que ver. La competencia desleal es indiscutible. Tanto, como que algo ocurre con los alimentos.No hace falta encontrarse ya en la tercera edad para saber que numerosos productos frescos no saben ya de la misma manera, o que tienen diferentes características en relación con los que tomábamos en nuestra infancia. Un hecho que, sumado a las malas prácticas alimentarias, está aumentando los problemas de salud física y mental de los ciudadanos.La calidad del producto no es el único problema. En 2022, unos investigadores neerlandeses demostraron la presencia de microplásticos en la sangre humana ( el estudio está disponible aquí ). ¿Qué está pasando con los alimentos?Uno de los fundamentos de la política es la gestión de los recursos, y no hay recurso más importante que los alimentos. Mientras que PSOE-PP debaten quién ha robado más y si se debe de perdonar a criminales, los que se manifestaron para mejorar sus condiciones laborales en el campo han sido ignorados por la prensa del Régimen. Ni siquiera los sindicatos mayoritarios se han querido sumar a las movilizaciones. Seguimos progresando.