La Cooperativa Agrícola La Unión presenta su nuevo 'Amontillado Laudis'

Una entidad en constante evolución

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: COOPERATIVA LA UNIÓN

La Cooperativa Agrícola La Unión , una de las entidades de referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y de la DOP Aceite de Lucena , acaba de dar un importante paso adelante en su decidida apuesta por los vinos de la zona. Y lo ha hecho de la mano de su, una nueva referencia que concentra la calidad del fruto nacido de los viñedos de sus socios con la experiencia y el saber hacer de una entidad que cuenta entre sus filas con un reputado equipo de enólogos.En declaraciones a, Francisco Fernández, director-gerente de La Unión, ha querido poner en valor la determinación de la cooperativa a la hora de lanzar al mercado un nuevo amontillado, "el vino más complejo enológicamente hablando". No en vano,es el resultado de dos crianzas muy distintas: la biológica y la oxidativa."Poner en el mercado un amontillado, garantizando su origen desde el inicio, es como cumplir la mayoría de edad para cualquier elaborador de vino", resalta Francisco Fernández, quien no oculta su satisfacción por este nuevo hito para la Cooperativa Agrícola La Unión, una entidad que, este año, cumple su 45.º aniversario desde que empezó a elaborar, comercializar y defender los vinos procedentes de las distintas viñas de sus más de 1.800 socios."Cooperativa La Unión ha sabido tener la paciencia y la sabiduría para cuidar un vino que lleva dentro la historia de muchos agricultores que han defendido su origen, algo que se percibe a la perfección cuando nos llevamos a la nariz este amontillado que, sin duda, huele a Montilla pero, también, a tiempo y a sacrificio".exhibe la característica fundamental de los vinos de larga crianza: su intensidad y su persistencia. Y a pesar de sus más de 18 grados de alcohol, se caracteriza por su dulzura en boca, con un fácil paso que es todo armonía. "Este vino es el compendio de la satisfacción que siente el agricultor tras su duro trabajo y que, luego, se ve recompensado por los frutos obtenidos", subraya el director-gerente de La Unión, para quien eles "la satisfacción de un trabajo bien hecho".Francisco Fernández no ha ocultado los dilemas a los que se enfrentó la Junta Rectora de la cooperativa al valorar económicamente este amontillado y marcar el precio de lo que puede considerarse toda una joya enológica. "Por muy alto que la valores, siempre te vas a quedar corto y, desde siempre, la filosofía de La Unión ha sido la de ser accesibles a la mayoría de los bolsillos", resalta el gerente de la entidad, que confía en que este nuevo vino "pueda ser disfrutado por cualquier persona que esté enamorada de Montilla y de sus vinos".La puesta de largo del–que ya está a disposición de todos los socios y clientes en la propia tienda de la cooperativa– tuvo lugar el pasado 9 de marzo, durante el protocolario acto de nombramiento de los nuevos integrantes de la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla , un colectivo que, desde su fundación en 1990, ha demostrado su compromiso con la promoción y con la defensa de los vinos que se elaboran en el marco vitivinícola cordobés."Dar a conocer un vino amontillado ante más de una veintena de cofrades que conocen como nadie las cualidades de este tipo de vinos, pues pueden presumir de haber catado todos los amontillados de la zona Montilla-Moriles, era una apuesta muy arriesgada que, por suerte, superamos con creces, a tenor de los elogiosos comentarios que nos trasmitieron después de haberlo podido catar", destaca orgulloso Francisco Fernández.Desde su fundación en 1979 por un grupo de agricultores impulsados por la Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA), la cooperativa agrícola La Unión ha experimentado un notable crecimiento que le ha llevado a desarrollar la mayor vendimia de toda Andalucía, lo que propicia una producción media de unos 10 millones de litros de vino blanco, 1,5 millones de litros de vino tinto y alrededor de tres millones de kilos de aceite de oliva.El constante aumento de socios, junto con la creciente producción de aceite y vino, animaron a la entidad a construir unas nuevas instalaciones en la calle Río de la Hoz, en las inmediaciones de la estación de ferrocarril, sobre una parcela de 35.000 metros cuadrados y con una extraordinaria capacidad de almacenamiento.Asimismo, junto al domicilio principal de la cooperativa, situado en la Avenida de Italia, la entidad dispone de otro local enclavado en la calle Juan Colín, sobre una parcela de 6.000 metros en la que, además de almacenar vino y aceite, se ha dado cabida durante años a numerosas culturales y recreativas de la localidad, en un salón de actos de más de 1.000 metros cuadrados.