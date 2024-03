Carmen Giménez Alvear | El mejor vino del mundo y el asesinato de Riobóo (I)

CARMEN GIMÉNEZ ALVEAR

Charles Tovey fue un importador inglés de vinos y licores que vivió en el siglo XIX. Había nacido el 4 de abril de 1812 en Bristol, ciudad donde su padre tenía un establecimiento de vinos que él heredó y potenció. Charles, de gran inquietud intelectual, fue miembro fundador de la Bristol Madrigal Society de música, miembro de la Archaeological Society y de la Royal Historical Society, y destacó como gran conocedor de vinos en la segunda mitad del siglo XIX.Su inquietud por el conocimiento de los vinos le llevó a viajar a los países productores en Europa, para catary conocer de primera mano las técnicas de producción utilizadas. Fruto de la experiencia y de los conocimientos obtenidos en esos viajes escribió dos libros de enorme éxito en su época.El primero de ellos, publicado inicialmente en 1861, fue). Este libro contiene un capítulo específico sobre Montilla y sus vinos, que se añadió en la segunda edición de 1877, ampliada para incluir el capítulo de Montilla.Charles Tovey visitó Montilla en febrero de 1873, justo en el momento de la caída de la monarquía de Amadeo I de Saboya y la proclamación de la Primera República. Un momento políticamente complicado e inseguro en España en general y en Montilla en particular, donde tuvieron lugar violentos episodios, entre ellos, el asesinato de Albornoz, Navarro y Riobóo.Y es precisamente en este viaje cuando descubre los vinos de Montilla y el Amontillado que, como relata en el mencionado libro, considera que “son los mejores del mundo”. El capítulo V, dedicado a Montilla, empieza así: “Es un tanto sorprendente que el vino de esta comarca, que produce el mejor del mundo, sea tan poco valorado por reconocidas autoridades en el mundo del vino. Todo lo que he podido conseguir de Henderson es: "La clase más seca de Jerez es el Amontillado, hecho en imitación del vino de Montilla, cerca de Córdoba".La publicación del libro de Charles Tovey fue de gran trascendencia para el vino de Montilla, ya que contribuyó notablemente a su puesta en valor. La defensa de Charles Tovey de Montilla, de sus vinos –y, entre ellos, del Amontillado– es una reivindicación a contracorriente en su época y un testimonio histórico de la forma de hacer vino en Montilla, que hoy se sigue manteniendo.Escribía Charles Tovey: "Espero que mi descripción de los vinos de Montilla pueda dar buenos resultados. Si mi relación con la industria del Vino no se acercase rápidamente a su fin, haría de estos vinos una “especialidad” de mi negocio".Más adelante, señala: "Los vinos finos de Montilla, tan famosos en toda España en tiempos pasados, son particularmente idóneos para desarrollar este muy apreciado sabor a Amontillado. En los últimos años, desde que la introducción del ferrocarril ha reducido el coste del transporte a la costa, ha surgido un negocio de exportación de vinos ordinarios de Montilla, y Córdoba ha enviado muestras de ellos, procedentes de varios viticultores, para competir enViena. Señor Blanco, de Cabra, obtuvo una medalla al progreso; mientras que por otras muestras exhibidas por Palma & Guesada, y Albear & Co., se otorgaron medallas al mérito (...)".Efectivamente, Bodegas Alvear estuvo presente en la Exposición Universal de Viena que se celebró de mayo a noviembre de 1873 y, tal y como cita Charles Tovey en su libro, obtuvo un premio de reconocimiento a sus vinos, cuyo diploma se conserva y se reproduce en este mismo artículo. Pero Charles Tovey no se limita en el libroa describir los vinos que va descubriendo, sino que hace un semblante de la sociedad que encuentra en cada lugar.En el caso de Montilla, el autor británico realiza un triste semblante. Como comentamos, el viaje de Tovey a Montilla coincide con la caída de Amadeo I de Saboya y la proclamación de la Primera República y este fue un momento convulso y violento en España en general y en Montilla en particular. Esto explica que, lamentablemente, la imagen de nuestra ciudad y sus habitantes en esos días de caos, que relata en su libro, no se corresponda con su admiración por los vinos de Montilla, como veremos en la próxima columna.