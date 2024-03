Cambio de hora: esta madrugada se adelanta el reloj

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

INFOGRAFÍA: ANDALUCÍA DIGITAL

Esta madrugada comienza el horario de verano, una medida que lleva aparejada la necesidad de adelantar una hora los relojes para aprovechar mejor la luz solar por las tardes. Es decir, en la madrugada del sábado al domingo, a las 2.00 serán las 3.00, de modo que si se mantuvieran los mismos hábitos, se perdería una hora de sueño. Este cambio horario es parte de la directiva europea 2000/84/CE que afecta a todos los Estados miembros de la UE.La directiva obliga a aplicar un régimen horario de verano y un calendario común para las fechas y horas a las que debe comenzar y finalizar dicho horario para todos los Estados miembros. No existe la posibilidad de excepción que permita a un Estado miembro no aplicar el régimen de la hora de verano.Según un estudio realizado por la Comisión Europea, esta medida tiene impactos positivos no solo sobre el ahorro energético sino sobre otros sectores como el transporte, las comunicaciones, la seguridad vial, las condiciones de trabajo y los modos de vida, la salud, el turismo o el ocio.El cambio de hora a modo verano se adoptó por primera vez en España en el año 1918, gracias al Real Decreto de 3 de abril –publicado por la Gaceta de Madrid un día más tarde–, que disponía que "el día 15 del mes actual, y a las veintitrés horas, se adelante la hora legal en sesenta minutos, y que el día 6 de octubre del corriente año se restablezca la hora normal".El argumento que utilizaron las autoridades para adoptar esta medida fue la escasez de carbón que había originado la Primera Guerra Mundial, un conflicto que obligó a intensificar la producción y a reducir el consumo en todos los países de Europa.Tras el periodo de 1918 a 1949, en el que el horario de verano se aplicó de manera discontinua y con escasa consistencia en las fechas, la hora de verano dejó de aplicarse en España hasta 1973. A partir de 1974 se reinstauró en muchos países europeos como consecuencia de una crisis energética derivada por el gran incremento de los precios del petróleo. España reinstauró la hora de verano de forma urgente en 1974; Francia lo hizo en 1976 y Portugal, en 1977.