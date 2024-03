Aureliano Sáinz | La amistad según Castilla del Pino

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: AURELIANO SÁINZ

En unas recientes jornadas promovidas por el grupo de investigaciónde la Universidad de Córdoba, al que pertenezco desde su fundación, me encontré con Celia Fernández, compañera del grupo y quien fuera la mujer de Carlos Castilla del Pino.Hablamos extensamente de él y, en medio de la charla, le comenté que no solo lo cito en mis trabajos, sino que también, a veces, realizo artículos sobre diversos temas basándome en los aforismos que aparecieron en un libro póstumo suyo y que ella prologó.Celia sabe del cariño y de la admiración que siento por él, por lo que no le extrañó que en cierta ocasión en la que nos vimos los miembros del grupo de investigación, y a la pregunta que me realizó un compañero sobre cuál era el libro de memorias que más me había gustado, respondí, sin dudar, que, que era la primera parte de su autobiografía y que se completó conTeniendo en consideración lo indicado, y tras la selección de diez aforismos sobre el éxito que vimos la semana pasada , esta vez me detendré en la amistad, ya que me parece un valor crucial en los seres humanos. Así pues, selecciono diez de sus pensamientos sobre la amistad, que los ordeno numéricamente para facilitar su lectura. Por otro lado, al final del aforismo indico la referencia que cada uno de ellos que tiene dentro del libro.1. “Escoge los amigos entre los que no tienen encontrados intereses contigo. Así puedes querer por el gusto de ello. Eso que se llamó placer de la amistad” (38).2. “Hipocresía: se dice que toda vida social requiere hipocresía. Es falso. No es hipocresía controlar la expresión del sentimiento adverso ante aquel con quien no simpatizamos; lo que es hipocresía es expresar el sentimiento amistoso, al que no estamos obligados. Una cosa es el tratado de paz, absolutamente necesario, y otra, muy distinta, el que los enemigos se hagan pasar, sin que nadie se lo exija, por amigos del alma” (80).3. “Busca al amigo por ser quien es, no por lo que es. Lo que se es, es puro accidente, como la lotería” (203).4. “La amistad no se prueba; la amistad es entrega. No es apuesta, porque solo se juega a ganar” (205).5. “Busca la amistad con aquellos que no rivalizan contigo ni tú con ellos; o sea, entre los distintos. Así tú eres tú, y él, él” (374).6. “La amistad ha de tratarse con delicadeza suma: es muy vulnerable. Si se pierde, se invierte en enemistad, y entonces es una amenaza” (409).7. “Se pueden tener muchas amistades, pero sucesivamente, porque con cada una somos de distinta manera. Eso no es posible con la amistad en grupo: ¿cómo se puede uno mostrar tan vario -con unos y otros- sin que los demás sospechen que con alguno se miente?” (506).8. “La amistad se funda en la recíproca fiabilidad moral. Si lo que les une son intereses, no se trata de amigos sino de compinches” (624).9. “La amistad, un asunto que exige la mayor delicadeza, porque basta herirla para que se pierda. En eso se distingue del amor, que es más resistente a los traumas que deparan los amantes a sus amadas” (683).10. “La amistad, lo más importante. Y el amor, siempre que derive en la mejor amistad” (721).No quisiera cerrar esta breve selección de pensamientos sin recordar que la amistad, como una de las grandes virtudes, fue tema de reflexión por parte de los clásicos, de ahí que en la obra de Aristóteles y en la de Marco Aurelio encontramos los mejores juicios que han llegado hasta nosotros sobre ella y que todavía tienen perfecta vigencia, incluso en una sociedad tan líquida como la nuestra, tal y como diría el sociólogo polaco Zigmunt Bauman.