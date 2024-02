Sidemon: una firma montillana que cuida de las personas dependientes con dedicación y compromiso

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Lo primero, las personas. Ese es el principal lema de Servicios Integrales a la Dependencia de Montilla (Sidemon) , una empresa que desde su creación, hace casi una década, ofrece un servicio integral que fomenta la inclusión y la responsabilidad social, gracias a un compromiso inquebrantable hacia aquellos que más lo necesitan."En un mundo lleno de incertidumbre, la confianza representa un bien preciado, especialmente cuando se trata de cuidar a nuestros seres queridos más vulnerables", destaca Antonio Alcaide Ruiz,de esta empresa montillana, acreditada por la Junta de Andalucía, que se ha convertido en un auténtico referente en el ámbito de los cuidados personales a domicilio.Pero Sidemon no es únicamente una empresa de servicios sociosanitarios, sino que, además, representa una alternativa accesible para las personas dependientes que desean permanecer en sus hogares, en un entorno que les resulta familiar, contribuyendo con ello a fomentar su independencia en los quehaceres diarios.A su vez, de la mano de un equipo de profesionales que destaca por su vocación, su amabilidad y su cariño, Sidemon no solo brinda cuidados físicos, sino que también establece relaciones de confianza y empatía con cada uno de sus usuarios.De este modo, con un enfoque centrado en el bienestar emocional y físico, los cuidadores de esta firma montillana se convierten, en realidad, en compañeros de vida que no solo prestan asistencia práctica sino, también, apoyo emocional y afecto genuino."El compromiso de Sidemon va más allá de la mera atención física o médica, ya que entendemos la importancia que juega la conexión humana y la compañía para aquellos que se enfrentan a la soledad y a la depresión en la recta final de sus vidas", sostiene Antonio Alcaide, quien defiende la necesidad de "construir historias de superación" y de "ver más allá de la dependencia".Con servicios que van desde el transporte adaptado hasta el apoyo emocional y social, Sidemon se ha convertido en todo un refugio de calidez y comprensión para personas que afrontan tiempos difíciles. A su vez, la empresa montillana ofrece un respiro para los cuidadores familiares."Tenemos muy presente la importancia del autocuidado y la necesidad del descanso, por lo que facilitamos a las familias que lo necesitan que recarguen energías, sabiendo que sus seres queridos van a estar en manos expertas y con vocación de servicio", subrayó el máximo responsable de la firma, cuya filosofía va más allá de la mera prestación de servicios."Se trata de construir puentes entre generaciones y fortalecer los lazos familiares, ya que el cuidado va más allá de las meras tareas físicas: se trata de crear un entorno acogedor, en el que nuestros seres queridos puedan sentirse seguros y encontrar alegría en esa etapa de la vida", apuntó Antonio Alcaide.El equipo de profesionales que conforman Sidemon está especialmente preparado para desarrollar su labor con personas que sufren demencia senil o Alzheimer. "Aunque se trata, sin duda, de una realidad dolorosa para muchas familias, la abordamos siempre con delicadeza y profesionalidad", subraya el responsable de Sidemon, que defiende la importancia de "crear conciencia y comprensión" en torno a estas enfermedades que, cada vez, padecen más personas mayores.En ese sentido, Sidemon no solo se centra en brindar cuidados a las personas que más lo necesitan sino que, también, se convierte en un aliado en la lucha contra el estigma y la desinformación que rodea a la demencia o a la enfermedad de Alzheimer."Trabajamos cada día por ser ejemplo inspirador de cómo el cuidado personal puede transformar vidas y ayudar a fortalecer lazos de unión en un mundo en el que, muchas veces, la confianza escasea", destaca Antonio Alcaide, quien recuerda que, gracias a Sidemon, "cuando se trata de cuidar a nuestros seres queridos, nunca estamos solos". De hecho, los profesionales de esta empresa montillana son conscientes de que "cada caso es único y, por ello, nos adaptamos a cada usuario".Las personas interesadas en obtener información sobre los servicios que ofrece Sidemon pueden visitar sus oficinas, ubicadas en el número 31 de la calle Puerta de Aguilar de Montilla, junto a la confluencia con la calle General Jiménez Castellanos. El horario de atención al público es de 9.00 de la mañana a 14.00 de la tarde y de 17.00 a 19.00 de la tarde, de lunes a viernes. No obstante, se puede contactar con la empresa, vía WhatsApp o por teléfono, los siete días de la semana, a través del número 604 412 557 o visitar su página web