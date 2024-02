Los últimos avances en investigación varían la concepción global del tratamiento contra el cáncer

Estado de ánimo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

Los últimos avances en investigación han cambiado la concepción global del tratamiento contra el cáncer, gracias a las nuevas dianas terapéuticas. La detección precoz y los tratamientos individualizados “marcan el momento actual en el abordaje del cáncer y ofrecen un futuro prometedor”, según ha indicado la jefa del servicio de Oncología Médica del Hospital Quirónsalud Córdoba La doctora Rubio ha explicado, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra mañana domingo, que en España durante este año se diagnosticarán unos 290.000 casos de cáncer, siendo los de pulmón, colon y mama los más prevalentes.En Andalucía el 55 por ciento de los hombres y el 62 por ciento de las mujeres con esta enfermedad conseguirán superarla gracias a las técnicas de diagnóstico precoz, a la cirugía y a los últimos avances en tratamientos oncológicos como la inmunoterapia, los inmunoconjugados o las terapias personalizadas dirigidas, “que están aumentando la supervivencia y mejorando la calidad de vida de las personas con algún tumor, e incluso consiguiendo su curación”.“Tenemos que aprovechar el Día Mundial contra el Cáncer para hacer balance y tener una mención especial a la esperanza que viene de la mano de los avances en la investigación aplicada a la práctica clínica, pero también recordar que tenemos retos para el futuro”, ha señalado la doctora Rubio, que ha insistido en “la importancia del abordaje multidisciplinar de la enfermedad y de la humanización de la medicina”.Las revisiones periódicas salvan vidas, por lo que ha hecho hincapié en la importancia de acudir a las citas. La especialista ha recalcado que la Oncología Médica está en un momento de grandes avances y los nuevos tratamientos han supuesto un aumento de la supervivencia y de la mejora de la calidad de vida de los pacientes.Cada vez más es una medicina de precisión, con tratamientos personalizados para el paciente gracias a la identificación de biomarcadores que hacen posible la aplicación de terapias que antes eran inviables. “Ya no entendemos tratar a un paciente sin conocer las alteraciones moleculares del tumor, puesto que saber no sólo la histología, sino la biología molecular nos permite realizar tratamientos más adecuados y esto cambia la historia de la enfermedad”, ha afirmado. Por tanto, el abordaje del cáncer y las posibilidades de prevención, diagnóstico y tratamiento continúan creciendo cada año.Existen una serie de factores que no podemos modificar como la edad y la genética. Sin embargo, hay otros que pueden controlarse como el consumo de tabaco y alcohol. Tener una vida activa, seguir una dieta saludable y realizar ejercicio físico “es fundamental, pues sirve para reducir drásticamente la aparición de esta enfermedad”.La doctora Rubio ha se ha referido también a la importancia de comprender la relación entre cuerpo y mente y la influencia de ésta en la evolución del cáncer. En este sentido, la doctora ha indicado que los estados de ánimo de los pacientes con cáncer están íntimamente relacionados con síntomas como el dolor, la fatiga y la somnolencia. La alteración del sueño empeora los efectos de la quimioterapia, que conllevan una cascada de síntomas como la alteración del estado de ánimo, depresión y disminución en la calidad de vida. Por tanto, es importante incidir en reducir estos síntomas para mejorar el bienestar de los pacientes oncológicos.El estado de ánimo está relacionado con una disminución de la quimio sensibilidad del tratamiento contra el cáncer y, además, los estados de ánimo negativos influyen en la aparición y agresividad de los síntomas a consecuencia de la quimioterapia, mientras que mantenerse positivo los mitiga. Tanto el diagnóstico como el tratamiento de quimioterapia de pacientes con cáncer requiere tratamiento psicológico con el fin de aumentar el bienestar del paciente, ha afirmado a doctora Rubio. 