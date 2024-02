La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía critica que se abran las matriculaciones sin revisar el precio de las plazas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) ha lamentado, a través de un comunicado, que se vaya a abrir el periodo oficial de matriculación para el próximo curso sin que la Consejería de Desarrollo Educativo haya resuelto una cuestión "vital para las escuelas" como es la revisión del precio de la plaza escolar.El presidente de CEI-A, José Luis Victorio, recuerda que, el pasado enero, la Coordinadora remitió un escrito a la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, en el que le solicitaba una revisión del precio de la plaza escolar para el primer ciclo de Educación Infantil ante la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que viene a sumarse al alza que ya vienen soportando las escuelas de otros costes como la electricidad, la alimentación o los materiales escolares.“Con el precio de la plaza actual muchas escuelas se van a ver obligadas a cerrar por no hablar de la dificultad que va a haber, en general, para mantener los estándares de calidad educativa que los centros vienen prestando”, insiste Victorio quien remarca que “la Junta se ha esforzado por mejorar los formularios de matriculación e incluso se apresuró en modificar el Decreto que regula las escuelas infantiles para resolver una cuestión que solo afecta a las escuelas públicas, que son las menos, pero las adheridas seguimos esperando a que la consejera Del Pozo se siente a negociar con nosotras”.En este sentido, el presidente de CEI-A recuerda que la Consejería no convoca la Mesa de Educación Infantil desde el pasado mes de octubre. “Desde 2017 nunca habíamos estado tanto tiempo sin que la mesa se convocara y es evidente que la Consejería se ha olvidado de las reivindicaciones del sector”, apuntó.Victorio también expone la necesidad de revisar las ayudas que perciben las familias para escolarizar a sus hijos e hijas. “Vemos que muchas familias, ante la imposibilidad de asumir los costes de escolarización, optan por no llevar a sus hijos a una escuela infantil y buscar otras alternativas, lo que está provocando una inframatriculación de niños y niñas. Esto, unido a la subida de costes y a un precio por plaza insuficiente está poniendo al sector en una situación realmente complicada”, comenta José Luis Victorio.La importancia de esta etapa educativa está más que demostrada y por eso CEI-A vuelve a reclamar a la consejera que convoque de inmediato la Mesa de Educación Infantil para poder abordar ésta y otras reivindicaciones primordiales para las escuelas infantiles.