El Grupo Operativo Pagos expone los primeros resultados de su zonificación en la zona Montilla-Moriles

Proyecto 'GO Pagos'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: GRUPO OPERATIVO PAGOS

El Grupo Operativo Pagos se ha reunido en los últimos días con viticultores de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles para exponer los primeros resultados de su investigación centrada en la zonificación objetiva de los viñedos , para aportar valor tanto al territorio como a los propios vinos y vinagres amparados por el Consejo Regulador.A través de diversas reuniones –la primera de las cuales se desarrolló en las instalaciones de la Cooperativa Agrícola La Unión de Montilla –, más de medio centenar de viticultores y bodegas de las diferentes zonas de Montilla-Moriles están conociendo de primera mano los datos edafológicos obtenidos y la documentación histórico-cultural previa que ha sido estudiada por el Grupo Operativo.En las reuniones que se han mantenido en Montilla, los miembros del Grupo Operativo Pagos expusieron, además, un compendio de mapas con las delimitaciones y un listado de los parajes y pagos históricos elaborados durante estos meses. Para la elaboración de estos mapas, desde la Fundación para el Control de Calidad Agroalimentaria de Andalucía (FCCAA), primero se han agrupado las parcelas desde un punto de vista administrativo a partir del registro vitícola del Consejo Regulador, así como de la información cartográfica y catastral disponible desde principios del siglo XX.Posteriormente, se cruzarán esos datos con el trabajo del Grupo de Investigación Edafología de la Universidad de Córdoba, a partir de las calicatas realizadas y las muestras analizadas, generando seis zonificaciones en este caso. "Por último, habrá que terminar de definir esas delimitaciones según los datos climatológicos que se recojan", destacan desde GO Pagos, toda vez que recalcan que "todo este proceso dará lugar a la zonificación de esta DOP, permitiendo caracterizar los parajes y pagos históricos, y definir sus propiedades y características".El objetivo de estas reuniones, por tanto, no ha sido otro que el de enriquecer los datos edafológicos obtenidos y la documentación histórico-cultural previa estudiada, con el conocimiento y la experiencia de los viticultores. "Se trata, por tanto, de un primer análisis del esbozo de esta futura zonificación ante la que los viticultores y bodegas de la DOP Montilla-Moriles se muestran muy interesados", precisaron las mismas fuentes.Las reuniones ya han tenido lugar en las localidades cordobesas de Aguilar de la Frontera, Monturque, Baena y Montilla y, en los próximos días, llegarán a Moriles, Lucena, Castro del Rio, La Rambla, Montemayor, Cabra, Santaella y Puente Genil. A su vez, también tendrán lugar durante las próximas semanas en diversas localidades de las otras denominaciones de Origen implicadas en esta investigación: Málaga y Sierras de Málaga, y Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva.El proyecto GO Pagos tiene como objetivo zonificar el territorio y digitalizar la gestión del sector del vino tradicional andaluz de las DOP Montilla-Moriles, Málaga y Sierras de Málaga, Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva.El Grupo Operativo realiza una identificación y caracterización de los pagos y zonas de especial interés de las tres DOP andaluzas basándose en datos objetivos que permitan realizar un tratamiento diferencial de la uva procedente de dichos viñedos para poner en valor las producciones.La iniciativa está formada por la Fundación Control de Calidad Agroalimentaria de Andalucía (FCCAA), el Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, el Consejo Regulador de la DOP Málaga y Sierras de Málaga, el Consejo Regulador de la DOP Condado de Huelva, el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) con la participación del consorcio ceiA3 y grupos de investigación de la Universidad de Córdoba ‘Teledetección aplicada a agricultura de precisión | AGR-124’ y ‘Edafología | AGR-165’, el Grupo Hispatec Agrointeligencia y Mahala Comunicación; los representantes de cada entidad han tratado las distintas fases y evolución del proyecto.El proyecto está financiado con Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural (FEADER) y de la Junta de Andalucía en la convocatoria para el Funcionamiento de Grupos Operativos Regionales de la Asociación Europea de Innovación en Materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícola (EIP AGRI) de 2020.