CSIF alerta sobre la "saturación" de la Atención Primaria y de las Urgencias en los hospitales de la provincia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado sobre la "saturación" que están experimentando la Atención Primaria y las Urgencias en los hospitales de la provincia de Córdoba y ha acusado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de “falta de previsión” ante la incidencia de los virus respiratorios en la población, una vez han llegado las bajas temperaturas.El sindicato ha realizado un análisis general de los servicios de la sanidad pública en la actualidad y considera que “la Administración sanitaria vuelve a pecar por carecer de una planificación efectiva y suficiente frente al periodo de alta frecuentación que atravesamos y que sabíamos que iba a producirse”. Ante ello, reclama “un refuerzo de las plantillas hasta donde sea necesario” para afrontar la situación.“No es de recibo que llegados a este punto la organización planteada por la dirección del SAS no sea capaz de evitar que los servicios se colapsen”, argumenta la responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, María Maestre, quien explica que el alto número de enfermedades respiratorias, con una elevada incidencia de Covid y gripe, viene tensionando en los últimos días la Atención Primaria en la capital y en la provincia, tanto en consultas como en los puntos de Urgencias”.Ello se produce, a juicio del sindicato, "debido a la escasez de personal en estos servicios como consecuencia del bajo número de sustituciones que ha llevado a cabo el SAS en las Navidades para afrontar una época en la que la alta frecuentación en los servicios es habitual". Un hecho que "repercute directamente en las Urgencias hospitalarias, muchas de las cuales ya están saturadas, y que podría afectar también en el corto plazo a las UCI y otros servicios especializados", tal y como ha constatado CSIF.En concreto, la situación en la Atención Primaria y Urgencias es ya muy “preocupante”, según indica CSIF Sanidad Córdoba. “En el caso de la primera, la demora para obtener una cita es de media de una semana, aunque en algunos casos la demora es mayor, lo que resulta una situación a todas luces inaceptable”, subraya Maestre. “Ante esta situación, a los usuarios no les queda más remedio en muchos casos que acudir a las Urgencias hospitalarias para tratar procesos víricos o catarrales que bien podrían resolverse de forma eficaz en una Atención Primaria que estuviera mejor gestionada”, según afirma la representante sindical.CSIF entiende que “se está generando así una saturación cada vez mayor del sistema, con un potencial y preocupante retraso en la atención a patologías urgentes en los hospitales”. Además, lamenta que “el escaso número de sustituciones, con reducciones de plantilla deriva en turnos en muchos casos agotadores para las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad pública cordobesa”. Las UCI también están sufriendo un notable ascenso de ingresos en los últimos días, que, si bien, no es de saturación aún, sí obliga a que el mismo personal sanitario deba atender cada vez a un mayor número de pacientes.CSIF demanda a la Consejería de Salud y Consumo la aplicación inmediata de protocolos y medidas de prevención que eviten el colapso en los servicios, así como el refuerzo de las plantillas para afrontar este evidente aumento de la demanda sanitaria, evitando así el desbordamiento ocurrido en años anteriores cuando se produce este pico de infecciones respiratorias. “Igualmente, exigimos que no se someta a los profesionales de la sanidad a jornadas laborales maratonianas que puedan afectar a la calidad de su trabajo”, concluye Maestre.