Crespín valora el aumento en un 30% de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital en la provincia

La secretaria general del PSOE de Córdoba , Rafi Crespín, destacó ayer el aumento en un 30 por ciento de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la provincia de Córdoba en el último año, que suman a fecha de diciembre de 2023 un total de 68.800 personas, 20.800 más que en diciembre del año anterior.La diputada por Córdoba en el Congreso valoró también que las nuevas medidas de auxilio para las clases medias y trabajadoras aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso recojan el aumento de las ayudas del IMV que reciben las personas más vulnerables, y que verán este año incrementada la paga en un 6,9 por ciento.Crespín abundó ayer en los beneficios que reportará este nuevo catálogo de medidas de auxilio para más de medio millón de familias cordobesas, "pese al voto en contra del PP y Vox", formaciones a las que criticó “que estén ancladas en el no por el no y en anteponer sus intereses partidistas antes que apoyar el bienestar de las personas sólo por intentar hacer daño y confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez”.Así, además de la subida de la paga que afectará a los pensionistas o a la prórroga de la gratuidad y la bonificación para los usuarios de los abonos de tren en la provincia, la dirigente socialista se refirió ayer a la subida del Ingreso Mínimo Vital que, a partir de ahora, se incrementará en un 6,9 por ciento.De este modo, "el IMV básico, de una persona viviendo sola, queda en 604,22 euros mensuales en 12 pagas", detalló Rafi Crespín, que subrayó que "el Gobierno de España abre la posibilidad a que las Comunidades Autónomas que lo soliciten puedan gestionar esta ayuda, previo convenio con el Gobierno, en un paso más de delegación y traspaso de competencias a los gobiernos autónomos".En cuanto a las cifras, Crespín resaltó que, en la provincia de Córdoba, los perceptores del IMV aumentaron un 30 por ciento a fecha de diciembre de 2023 con respecto al año anterior, pasando de 48.000 personas a 68.800 en Córdoba. En ese sentido, hizo hincapié en el "impacto que esta ayuda tiene en los niños y niñas de familias vulnerables, ya que de las 68.800 personas que la ingresan en la provincia, casi 40.000 son adultos y otros son 29.000 menores que conviven en las unidades familiares".Para Crespín, “el voto en contra de los diputados por Córdoba del PP y Vox en el Congreso ha sido un total y rotundo desprecio a los hogares cordobeses”, por lo que les acusó de “faltar al respeto al cargo que representan y a lo que se espera que haga un representante público por nuestra tierra, que es defender a Córdoba y a su gente por encima de todas las cosas”.“Esto que la derecha llama regalitos, nosotros le llamamos velar por la dignidad de las familias más necesitadas, de aquéllas que necesitan de la política y de los servicios públicos para poder vivir con honradez y honestidad y que no pueden costearse un seguro privado para poder acceder a la sanidad”, recalcó la diputada del PSOE.Crespín afeó ayer al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla que "incluso censure la cultura, como es el Carnaval de Cádiz, dañando la identidad de nuestra tierra al vetar las coplas de las chirigotas que critican la gestión de su gobierno, en especial las que hablan del deterioro de la sanidad pública en Andalucía".La responsable socialista valoró que los decretos para preservar y ampliar el escudo social en este 2024 se traduzcan en la revalorización de las pensiones contributivas al 3,8 por ciento, “que hace que 176.000 pensionistas de la provincia puedan cobrar hasta 730 euros más en sus pagas este año”.La secretaria general del PSOE-A en Córdoba también se refirió a la gratuidad o bonificación para usuarios frecuentes de Renfe, “que beneficia a los alrededor de 30.000 titulares de abonos de Media Distancia y de trenes Avant que hacen uso del tren en la provincia”.De igual modo, aludió a la bonificación de billetes urbanos e interurbanos gracias a la subvención estatal y a la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables, a la rebaja del IVA para alimentos básicos, a la bajada de impuestos de la electricidad y el gas o a la eliminación de las comisiones de los bancos en ventanilla.Para Rafi Crespín, "sin las iniciativas de rebajas fiscales, que repercuten en cada persona y en cada familia, la factura de la luz de un consumidor medio pasaría de 44,3 euros mensuales a 53,3, casi 10 euros más, mientras que en el caso de los hogares vulnerables, la factura se hubiese disparado casi un 60 por ciento sin las medidas de protección"."Sólo en la provincia de Córdoba, cerca de 28.700 familias están acogidas al Bono Térmico y Eléctrico, una de las medidas puestas en marcha hace dos años por el Gobierno de España con motivo de la crisis económica generada por la Guerra de Ucrania", recalcó.Crespín también aseveró que "llegan al campo andaluz los beneficios que los decretos de medidas anticrisis llevan aparejados, como los 37 millones de euros en ahorro de tasas de uso de infraestructuras de agua para agricultores y ganaderos, y obras por valor de 23 millones de euros en obras de emergencia para garantizar el suministro de agua para la población y para el riego".