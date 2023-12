Una operación policial internacional se salda con la detención de once personas por distribuir aceite de oliva adulterado

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido a once personas que formaban una organización con dos ramas en España e Italia dedicadas a la distribución internacional de aceite de oliva adulterado. La operación ha sido realizada de manera coordinada con Carabinieri y Europol, con el registro entre ambos países de ocho cooperativas de las provincias de Ciudad Real, Jaén y Córdoba.El Seprona de la Guardia Civil realizó la inspección de un camión que transportaba aceite de oliva en Manzanares (Ciudad Real) donde detectó una serie de anomalías. A raíz de este caso, la Unidad Orgánica de Policía Judicial inició la. Los agentes comprobaron la existencia de una organización con dos ramas, una española y otra italiana, dedicados a distribuir aceite de oliva adulterado a nivel internacional.En España utilizaban una empresa vinculada con el proceso de adquisición de aceites de menor categoría para realizar cambios en la categoría de aceites turbios a lampantes para convertirlos en virgen y virgen extra mediante falsificaciones de la documentación para poder comercializarlos. Mezclaban los aceites turbios, un subproducto del oliva, con el aceite de oliva de mejor calidad para conseguir unos parámetros adecuados de grasas y eritrodiol que permitieran su comercio. También impedían la trazabilidad del producto mediante el no registro de los aceites de oliva de su empresa.En Italia, dos empresas aglutinaban aceites de gran parte de los países que tienen relevancia en el panorama oleícola, entrando la mayoría en la Unión Europea a través de Portugal y realizando con ellos los mismos procedimientos de falsificación y manipulación que en España. Además, utilizaban una fuerte estructura empresarial trasnacional mediante mercantiles en los principales países productores de aceite sin controles de trazabilidad como el español que facilitaba la labor de adulteración.Durante la investigación se ha contado con la colaboración del Arma de Carabinieri italiana y Europol, que también han participado en las inspecciones. Se han realizado ocho registros en España e Italia de forma simultánea donde han sido detenidas once personas. Cinco de las inspecciones han sido realizadas en envasadoras y almacenes de aceite de las provincias de Ciudad Real, Jaén y Córdoba.Entre todos los registros se han inmovilizado 16 depósitos de aceite y más de 5.200 litros de aceite de oliva adulterado listo para su venta al público. Han sido intervenidos más de 91.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama y bloqueado varias cuentas bancarias.