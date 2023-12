Planificar las comidas, practicar la alimentación consciente e incorporar la actividad física, claves para disfrutar de la Navidad sin descuidar la salud

Quirónsalud en Andalucía

Sobre Quirónsalud

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

Planificar las comidas, practicar la alimentación consciente, incorporar la actividad física, y no olvidar la importancia de estar hidratado manteniendo el consumo del agua, son algunas de las claves para disfrutar la Navidad sin descuidar la salud, según ha indicado Guadalupe Alhambra , nutricionista del Hospital Quirónsalud Córdoba Guadalupe Alhambra ha explicado que la Navidad es momento de celebración y de reuniones familiares y con amigos, y es común “que se produzcan excesos en la alimentación que pueden afectar a nuestra salud y bienestar, pero mantener el equilibro nutricional permitirá disfrutar de las fiestas cuidándonos”.En este sentido, ha señalado que el primer paso para mantener una nutrición equilibrada es la planificación, “es fundamental planificar las comidas introduciendo ingredientes saludables y haciendo que el balance de todas las comidas sea lo más nutricionalmente positivo posible”.Para ello, se pueden incorporar a la mesa navideña alimentos ricos y nutritivos, ensaladas frescas como la ensalada de perdiz escabechada con vinagreta de mandarina, frutas de temporada, frutos secos y proteínas magras. Estos alimentos no sólo proporcionan nutrientes esenciales, sino que también ayudan a mantener la saciedad, evitando excesos innecesarios. En cuanto a los dulces navideños, la nutricionista recomienda tomarlos cuanto más cerca de la Navidad mejor, para evitar estar mucho tiempo antes consumiéndolos.Durante las celebraciones es fácil olvidar la importancia de mantenerse hidratado, por lo que hay que mantener el consumo de agua, lo que puede ayudar también a controlar el apetito. Guadalupe Alhambra ha destacado que la actitudal comer, esto es practicar la alimentación consciente, puede marcar la diferencia estos días, ya que lo mejor es disfrutar de cada bocado, prestando atención plena a los sabores y texturas.“Comer lentamente y reconocer las señales de saciedad contribuyen a evitar el exceso de comida”, ha afirmado la nutricionista, añadiendo que las digestiones pesadas son muy molestas, pueden provocar ardores y sensación de hinchazón y, por tanto, afectar a la celebración.La actividad física es clave para mantener un equilibrio saludable durante todo el año, la Navidad es tiempo para disfrutar en familia y amigos, por lo que “pueden organizarse actividades familiares activas que impliquen movimiento como pasear, patinar hacer senderismo o montar en bicicleta, entre otras”.En cualquier caso, la nutricionista ha insistido en que “es crucial afrontar las fiestas con una mentalidad equilibrada, sin castigarnos por disfrutar de nuestros platos favoritos, ni poner excusas para salir a disfrutar con familia y amigos por temor a saltarse la dieta”.Lo importante es seguir una alimentación equilibrada todo el año, “y si algún día se sale de lo normal, no pasa nada, hay que encontrar un punto medio que permita disfrutar de la comida y las fiestas sin tener sentimiento de culpabilidad”. Por último, Guadalupe Alhambra ha hecho hincapié en que en las reuniones con familia y amigos de estos días hay que disfrutar de la comida, “puesto que la nutrición saludable es fundamental para empezar el año con salud, fuerza y vitalidad”.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 59 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.