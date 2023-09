Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La piel necesita un cuidado especial tras el verano para potenciar la hidratación y reducir la sensibilidad y el fotoenvejecimiento, ya que durante los meses estivales está más expuesta a agresiones externas como el calor, el agua del mar o de la piscina, la deshidratación, “o las quemaduras si no nos protegemos con el fotoprotector adecuado”, según ha indicado la doctora María José Espiñeira, especialista de la Unidad de Medicina Estética del Hospital Quirónsalud Córdoba y del servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del centro.La doctora Espiñeira ha explicado que las agresiones externas hacen que la piel se vuelva más sensible, deshidratada y fotoenvejecida, pero realizando los tratamientos precisos “puede recuperarse la piel dañada, dándole más vitalidad y luminosidad, y también nos servirá para evitar futuros problemas de salud en nuestra piel”.En este sentido, la doctora ha recomendado continuar usando protección solar, no utilizarla sólo en verano, ya que el sol incide sobre nuestra piel todo el año. Además, la exfoliación es un paso importante para renovar la piel del aspecto apagado tras los daños sufridos estos meses. La exfoliación puede ser mecánica, con geles tipo scrub, o química con productos como los alfa hidroxiácidos.La doctora ha insistido en que la hidratación, adaptada a nuestro tipo de piel, es “fundamental”, y hará que luzca más renovada. La utilización de cremas con alto porcentaje de principios activos renovadores para frenar el fotoenvejecimiento, como el retinol y los antioxidantes como la vitamina C “son grandes aliados en el proceso de recuperación y cuidado de la dermis”.El fin del verano es el momento ideal, según la doctora Espiñeira, para recurrir a tratamientos estéticos como la luz pulsada intensa y los peelings, para eliminar las manchas y frenar el envejecimiento. La luz pulsada intensa, también conocido por sus siglas en inglés como IPL, es una terapia lumínica que permite difuminar las diferentes tonalidades que manifiesta la piel, cono manchas, rojeces, poros, derivados del tiempo y la exposición solar.Y lo más importante, ha recalcado, el fin del verano es el momento adecuado para revisar manchas y lunares por si aparece alguna lesión sospechosa o que precise vigilancia y ha recordado que en caso de que así sea es prioritario acudir al especialista en Dermatología.La Unidad de Medicina Estética del Hospital Quirónsalud Córdoba está integrada por facultativos de distintas especialidades, la doctora María José Espiñeira (dermatóloga y especialista en Cirugía Plástica y Reparadora), la doctora Cristina Gómez (especialista en Cirugía Plástica y Reparadora), y la doctora Carmen Alcántara (dermatóloga).La unidad, integrada por profesionales médicos especializados, cuenta con la última tecnología en Medicina Estética, se ofrece una atención especializada y se asesora al paciente, garantizando los mejores resultados con un aspecto natural, consiguiendo una mejora en los rasgos para lo que se potencia la belleza natural con gran variedad de tratamientos mínimamente invasivos enfocados a distintas franjas de edad.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones.Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.