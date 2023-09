Mejores equipos en las primeras jornadas de Liga

La temporada 2023/2024 de la Liga española ya ha comenzado, la pasada temporada ya queda atrás y el futbol español busca a otro campeón sin tiempo para celebrar para el actual campeón: el FC Barcelona.Otra temporada más los equipos han intentado reforzarse para lograr confeccionar una plantilla que pueda ser lo más competitiva posible. La Liga es una de las competiciones más importantes y atractivas para el público siendo parte importante en la oferta de las diferentes plataformas deportivas cómo es posible ver en código de registro luckia un lugar para disfrutar del fútbol de un modo diferente y emocionante.Iniciada la nueva campaña de fútbol los equipos han intentado comenzar de la mejor manera posible… pero ¿qué equipos han comenzado de la mejor manera posible este inicio de temporada 2023/2024? Nadie duda que si se desea nombrar en primer lugar el nombre de un equipo que ha comenzado arrasando en la Liga ese no es otro que el Real Madrid. El conjunto blanco ha logrado todo victorias con un juego vistoso y con una estrella por encima de otros: Jude Bellingham. El joven inglés se ha puesto el equipo a la espalda y su rendimiento está por encima del esperado para los más optimistas goles y un juego excelente por todo el campo, Jude Bellingham es un gran jugador que está llamado a ser uno de los mejores del mundo y así lo está demostrando en un Real Madrid que lo ha situado líder de la Liga y con el inglés máximo goleador con 4 goles.El siguiente equipo que los está haciendo muy bien es el Atlético de Madrid, el conjunto colchonero ha logrado todo victorias y un empate con unos números muy importantes: 10 goles a favor y tan solo uno en contra. Simeone es el gran ídolo del conjunto madrileño ha vuelto a dar con la tecla creando otra vez un equipo muy competitivo que va dar que hablar mucho en esta temporada pues la plantilla está a la altura de los grandes de Europa, por lo cual se le exige competir al más alto nivel.Una grata sorpresa ha sido el inicio liguero del Girona, con dos victorias y un empate tiene 7 puntos ocupando la tercera plaza de la clasificación y con toda la ilusión del mundo para intentar hacer una muy buena temporada. Saben que no es su lugar ni objetivo estar ahí arriba, pero todos los puntos que saquen ahora bienvenidos sean.Por último el FC Barcelona ha comenzado con un empate y dos victorias, con más titubeos que aciertos pero poco a poco parece estar consiguiendo la forma para pelear otra vez por el título de Liga, siendo uno de los favoritos para pelear el primer puesto al Real Madrid. No hay duda que el conjunto blaugrana siempre ha de ser considerado como uno de los grandes favoritos y así lo ha demostrado la temporada pasada realizando una segunda vuelta de gran nivel y rendimiento.