VOX critica las "52 subidas fiscales" que ha aplicado el Gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de la legislatura

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La senadora de VOX por Andalucía y candidata al Congreso, Pepa Millán, ha visitado hoy Lucena junto al vicepresidente de Acción Política y eurodiputado, Jorge Buxadé, y el resto de candidatos por la provincia. Desde allí, Millán ha denunciado ante los medios de comunicación que "Córdoba es, por desgracia, el perfecto ejemplo de la ruina y dejadez por parte del bipartidismo, que han sido los que han gobernado a nivel nacional, autonómico y municipal durante todos estos años".Millán ha recordado las "52 subidas fiscales que ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez, con la excusa del mantenimiento del Estado del bienestar, de los servicios públicos, de la educación y de la sanidad". Por ello, ha preguntado "dónde están esos servicios públicos" y "dónde está la infraestructura del transporte o la conectividad de la provincia de Córdoba con el resto de España".Frente a esa situación, ha advertido la senadora y ahora candidata al Congreso, "lo que no vamos a hacer es limitarnos a asumir esta ruina sin más que nos ha dejado el bipartidismo", ni a "asumir los compromisos del PSOE, como parece que pretende hacer el Partido Popular, por ejemplo, con el asunto de los peajes".Por el contrario, "VOX tiene un programa a nivel nacional y para Córdoba que pone en el centro las necesidades de los españoles y de los cordobeses". Así, VOX quiere revisar, por ejemplo, "el Plan Nacional Estratégico de la PAC a efectos de garantizar la viabilidad de la explotación agrícola, revisar el sistema de concesión de las ayudas, proteger nuestro producto nacional frente al producto de países terceros y fomentar y proteger el trabajo estable y de calidad".Además, el programa incluye "bonificar la cuota a aquellos autónomos cuyo ingreso no lleguen al salario mínimo, así como garantizar la protección de nuestro patrimonio natural para hacerlo compatible con la actividad humana del entorno, para hacer viable nuestra forma de vida, nuestra forma de producción".Tampoco ha olvidado Pepa Millám la necesidad de aprobar una "Ley Nacional de Protección de la Familia íntegramente frente a la violencia" o la elaboración de un Plan Nacional del Turismo "para hacer de España una potencia mundial en turismo". Se trata, en definitiva, "de poner en el centro a los cordobeses, a los andaluces y a los españoles para poner en el centro sus necesidades", ha añadido.La candidata de la formación que lidera a nivel nacional Santiago Abascal ha recordado que "VOX es la única garantía para echar la política del socialismo, porque no basta con echar a Sánchez: hay que desterrar las políticas de la izquierda"Por su parte, Jorge Buxadé ha recordado que "España tiene gravísimos problemas que se ocultan, que no salen a la luz". Sin embargo, "nosotros los denunciamos, nosotros señalamos a los responsables y tenemos propuestas muy claras y muy decididas". "La cuestión fundamental es que el día 23 de julio hay que decidir si mantenemos las mismas políticas o si cambiamos esas políticas", ha recordado.El vicepresidente de VOX ha explicado que la formación ve "muy claro" que "esas políticas de ruina, de subsidio, de miseria, de mantenerse arrastrado, de aceptar sumisamente las decisiones que se toman en Bruselas o esas agendas extranjeras como las agendas globalistas".Buxadé ha recordado que "lo primero es cambiar las políticas y decirle a los españoles que tenemos una alternativa, que tenemos otra posibilidad, que no hay que aceptar que España va a seguir en esta situación otros 40 años más". "Tenemos que tomar las decisiones adecuadas, tenemos que apoyar al campo y para eso es necesario un gobierno que vaya a Bruselas decidido a defender la voz de los agricultores y de los ganaderos".Porque, tal y como ha explicado, "si el campo funciona hoy y las explotaciones son rentables, los hijos querrán continuar la explotación de sus padres y luego aparecerá un sector industrial accesorio al campo, y luego vendrá un sector servicios y aparecerá un notario, porque habrá que hacer escrituras públicas para construir viviendas y habrá viviendas".