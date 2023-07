VOX apuesta por invertir en infraestructuras eléctricas para atraer actividad industrial y desarrollo económico

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

José Ramírez del Río, candidato de VOX al Congreso de los Diputados por Córdoba, junto a Rocío Puebla, candidata al Senado, defendieron ayer la necesidad de "echar las políticas de Sánchez" que, a su juicio, "han hecho que la provincia de Córdoba carezcan de las inversiones necesarias para su desarrollo económico".En este sentido, Ramírez del Río señaló en Rute que “las empresas industriales de esta población nos hacen saber que necesitaban más energía de la que disponen, hay naves e industria que no se han podido poner en marcha en esta localidad porque falta potencia en esta zona”."Si las empresas que están en Rute no pueden ampliar su proyecto por esta razón, si hay industria que no se puede implantar en la localidad porque falta energía eso es negativo para el desarrollo económico de Rute y de la zona", explicó Ramírez del Río, quien insistió en que "es imprescindible que Red Eléctrica Española, una empresa que depende del Gobierno de España, se asegure de que se puedan instalar en esta localidad empresas relevantes”.El candidato de VOX al Congreso recordó que “también la actividad agrícola de Rute es muy importante y se ve en peligro por la falta de inversiones en políticas hidráulicas". VOX defendió "siempre un plan hidrológico nacional que garantice el suministro para que los cultivos y los productores agrícolas y ganaderos aseguren su rentabilidad y su futuro”.Por su parte, la candidata al Senado de VOX por Córdoba, Rocío Puebla, explicó que “esta falta de inversión del Gobierno de Sánchez en infraestructuras, tanto eléctrica como hidráulica así como en cuanto a conexiones territoriales, hace que esta zona, que Córdoba sea poco atractiva para la industria y por tanto no haya posibilidad de un futuro próspero para los jóvenes, puesto que no pueden desarrollar su actividad laboral, teniendo que salir de sus localidades para poder garantizar su futuro”, y añadió que “si se producen las inversiones que recogemos en el programa de VOX habrá futuro laboral y económico en Córdoba”.