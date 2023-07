La agencia de noticias France-Presse analiza los efectos del cambio climático en los viñedos de Bodegas Robles

2

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: BODEGAS ROBLES

La Agence France-Presse (AFP), la agencia de noticias más antigua del mundo y una de las más relevantes junto a Reuters y Associated Press (AP), ha fijado su mirada en los viñedos de Bodegas Robles, santo y seña de la producción ecológica en Andalucía y referente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.Un equipo de la agencia, que cuenta con 2.400 empleados en todo el mundo y que ofrece cobertura informativa en seis idiomas (francés, inglés, alemán, español, portugués y árabe), se ha desplazado hasta los viñedos ecológicos de Bodegas Robles para analizar la influencia que está teniendo en el cultivo de la vid el paulatino aumento de las temperaturas y la escasez de precipitaciones.Al respecto, el gerente de Bodegas Robles, Francisco Robles, destacó la importancia que juega la cubierta vegetal en los viñedos ecológicos de la firma, que "se ha convertido en la primera línea de defensa contra el cambio climático". Y es que, tal y como alertó el bodeguero montillano, "los efectos del cambio climático cada vez son más evidentes" en un marco vitivinícola como el de Montilla-Moriles, en el que la mayoría de los viñedos son de secano y la pérdida de suelo y de carbono orgánico representan un auténtico problema medioambiental.Por ello, Bodegas Robles desarrolla desde hace años una cubierta vegetal de especies silvestres autóctonas en sus viñedos ecológicos de Montilla y de Santaella. "Esta cubierta aporta nutrientes a la vid de forma natural, protege al suelo de la escorrentía y la erosión", apuntó Francisco Robles, quien añadió que, a largo plazo, "aumenta notablemente la fijación de CO, que se traduce en un aumento de los niveles de carbono orgánico del suelo y una reducción de las emisiones a la atmósfera"."La fertilidad del suelo no se compra, la construimos cada año", subrayó el gerente de Bodegas Robles sobre su apuesta por la agricultura regenerativa, que define como "aquella que repone los nutrientes, capta el agua y ayudar a abonar los terrenos donde se asientan nuestras cepas".Los reporteros de AFP han mostrado especial interés por el modo en el que el viñedo del marco Montilla-Moriles se está adaptando al incremento constante de temperaturas y a la falta de lluvias, una realidad que, a juicio de Francisco Robles, "está condicionando de manera radical las cosechas en cada vendimia, así como las pautas de los trabajadores a la hora de cortar la uva".En efecto, año tras año, las vendimias en la zona Montilla-Moriles se adelantan debido a la falta de humedad en el suelo y a las altas temperaturas. "Este año, sin ir más lejos, la vendimia para el Agraz-Verjus y para los vinos afrutados de la variedad Verdejo se ha adelantado más de veinte días con respecto a la vendimia del pasado año que, a su vez, ya se había adelantado respecto a la de 2021", recordó Francisco Robles, quien advierte un "cambio biológico" en las plantas, por cuanto aceleran el proceso vegetativo para madurar el fruto con más rapidez.Por este motivo, desde hace varios años, Bodegas Robles inicia la jornada de recolección de la uva a las 5.00 de la mañana para tratar de garantizar el bienestar de los trabajadores, que suelen concluir sus tareas antes de las horas de más calor."Ello nos permite, además de facilitar el trabajo de los vendimiadores, que tanto las uvas como los mostos resultantes estén en los depósitos con temperatura controlada a primera hora del día, consiguiendo una calidad máxima al evitar posibles oxidaciones", recalcó.Otra de las estrategias que lleva a cabo Bodegas Robles para combatir el estrés hídrico de las plantas es el desarrollo de nuevos productos de vendimia muy temprana, como el Agraz-Verjus o el espumoso. "Para la elaboración de ambos productos es necesario cosechar las uvas tempranas, de modo que, al comenzar antes la vendimia, liberamos a la vid del fruto con antelación y esto le permite desarrollar mejor su ciclo vital", añadió."Bodegas Robles lleva 24 años promoviendo el uso de cubiertas vegetales y desarrollando una viticultura ecológica y sostenible para así conseguir minimizar el impacto del cambio climático en nuestra actividad y en nuestros viñedos", resaltó el gerente de la firma, que produce energía fotovoltaica para el consumo de su actividad, además de reducir sus emisiones de COen todos sus procesos.