El PSOE denuncia que Moreno Bonilla es un "lastre para los jóvenes" por el "bloqueo" del Bono de Alquiler

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El PSOE de Córdoba ha denunciado el “lastre” que supone para los jóvenes el Gobierno del Partido Popular en Andalucía y ha afirmado que “Moreno Bonilla lleva año y medio de bloqueo de las ayudas del Bono de Alquiler Joven financiadas por el Gobierno de España, pero que tramita la Junta”, por lo que ha tildado al presidente andaluz de “perro del hortelano, que ni come ni deja comer”, por paralizar una ayuda esencial en la emancipación de los jóvenes andaluces.En una atención a medios hoy en Córdoba, la parlamentaria andaluza Isabel Ambrosio junto a los candidatos al Congreso Alberto Mayoral y Pilar Algar y el secretario de Juventudes Socialistas de Córdoba, José Manuel Reifs, han valorado los avances en políticas para jóvenes de los gobiernos socialistas desde “la educación pública gratuita y obligatoria de Felipe González, hasta los avances en derechos sociales con Zapatero y las nuevas oportunidades ahora con Pedro Sánchez con el SMI, la Reforma Laboral, la Ley de Vivienda y el Bono de Alquiler Joven”.Precisamente en esta última medida, Ambrosio ha afeado al PP que se olvide de los jóvenes “ya que sigue sin cumplir ni un solo compromiso de su programa electoral de 2018 y 2022”, y ha agregado que “Moreno Bonilla prometió una agenda de oportunidades y nada hemos vuelto a saber del Plan de Empleo Juvenil o del Observatorio de Emancipación”.La parlamentaria ha criticado que “además de no hacer lo suyo, bloquea las iniciativas del Gobierno de España, como sucede con el Bono de Alquiler Joven, medida que se adopta en enero de 2022 con 64,8 millones de euros transferidos por el Estado a Andalucía y que debería estar puesta en marcha, pero año y medio después el dinero aún no ha llegado al bolsillo de los jóvenes”.Por ello, Ambrosio ha llamado a los jóvenes “a tener en cuenta de cara al 23-quién hace una apuesta decidida por ti, por la formación, el empleo y la emancipación, que tienen muchas más garantías con un Gobierno presidido por Pedro Sánchez”.El candidato al Congreso Alberto Mayoral ha destacado, por su parte, los efectos positivos para los jóvenes de medidas articuladas por el Gobierno de Pedro Sánchez como la subida del SMI y la reforma laboral, con más de 17.000 jóvenes contratados en la provincia desde la reforma, así como los 2.100 jóvenes que están disfrutando del bono cultural, y los 16.000 estudiantes de la provincia que han accedido a la mayor bolsa para becas jamás lanzada por el Estado, con 2.500 millones.La candidata al Congreso Pilar Algar puso en valor la gratuidad en el transporte del que se benefician los jóvenes y su extensión el próximo año para los menores de 24 años, mientras que el secretario de Juventudes Socialistas, José Manuel Reifs, valoró la Ley de Vivienda con los créditos ICO para acceder a una primera vivienda.