La relación entre demencia y pérdida de audición, ¿existe alguna forma de prevenirlo?

La audición, un sentido fundamental para nuestra salud mental

Los audífonos como una solución accesible a este problema

¿Qué audífonos escoger?

Audífonos invisibles, intrainculares (ITE) y en canal, para que nadie note que tenemos audífonos. Conectables, con tecnología bluetooth para mejorar la experiencia de audición. Recargables, para que no nos surjan imprevistos y situaciones incómodas al contar siempre con batería. Diseños cómodos y ergonómicos, para que no nos supongan ninguna molestia.