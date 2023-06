La prevención y la detección precoz son los "mejores escudos" contra el cáncer de piel según los expertos

Fotoprotección

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La prevención y la detección precoz son “los mejores escudos contra el cáncer de piel, por lo que todos debemos interiorizar y tomar conciencia de la importancia de la prevención”, según ha indicado el doctor Ignacio Valenzuela, dermatólogo del Hospital Quirónsalud Córdoba, que ha destacado que el melanoma es el tumor cutáneo que ocasiona mayor mortalidad, en torno a dos personas por cada 100.000 habitantes al año, pero cuando se diagnostica en fases iniciales su pronóstico es muy positivo y las posibilidades de curación muy elevadas.El doctor Valenzuela ha explicado, con motivo de la celebración hoy del Día Europeo de Prevención del Cáncer de Piel, que el melanoma tiene una incidencia creciente en España, afectando a aproximadamente 9 personas por cada 100.000 habitantes al año.El melanoma se desarrolla en las células productoras de melanina, llamadas melanocitos, que son las responsables de dar color a nuestra piel, cabello y ojos. El pronóstico del melanoma depende del momento en el que se realice el diagnóstico, pues cuando se detecta de manera precoz las posibilidades de curación son muy altas, sin embargo, cuando el tumor ha tenido tiempo de desarrollarse o en ciertos tipos más agresivos, el pronóstico empeora considerablemente debido a la capacidad de diseminarse que tiene.Existen diversos factores de riesgo que aumentan las posibilidades de desarrollar melanoma, como la exposición excesiva a la radiación ultravioleta del sol o de fuentes artificiales, antecedentes familiares de melanoma, piel clara y presencia de numerosos lunares o nevos atípicos. Sin embargo, “es importante destacar que el melanoma puede afectar a personas de cualquier tono de piel”, ha afirmado el especialista.Además, del melanoma, existen otros tipos de cáncer de piel, como el carcinoma basocelular y el carcinoma espinocelular. Estos cánceres de piel no melanoma son más comunes que éste y generalmente tienen un pronóstico más favorable. Aunque son menos propensos a propagarse a otras partes del cuerpo, pueden causar daños significativos si no se detectan y tratan a tiempo.No obstante, en la última década se ha producido un desarrollo espectacular de los tratamientos del melanoma avanzado, pasando de tener pocas opciones terapéuticas en el pasado, a contar con tratamientos cuya eficacia ha permitido mejorar mucho la supervivencia de los pacientes, y actualmente continúan desarrollándose terapias aún más prometedoras, según ha señalado el doctor Valenzuela.Para identificar los signos de alarma que nos deben hacer consultar con un dermatólogo, se aplica la regla denominada ABCDE, que se refiere a si tenemos alguna lesión con asimetría, bordes irregulares, color variado (no uniforme), diámetro mayor a 6 milímetros y evolución (si alguno de los lunares cambia)."Es importante que realizar autoexámenes regulares de la piel para detectar cualquier cambio en sus lunares o la aparición de nuevas lesiones y consultar al especialista si se observan lunares o manchas sospechosas", según el especialista.El doctor Valenzuela ha insistido en que es fundamental que la ciudadanía se conciencie sobre la importancia de adquirir unos hábitos de fotoprotección saludables, “máxime en latitudes como la nuestra, donde existen índices de radiación ultravioleta muy elevados durante gran parte del año”.El especialista ha recomendado usar un fotoprotector de amplio espectro, que proteja frente a la radiación UVB y UVA, con factor superior a SPF30, aunque lo ideal es usar fotoprotectores con SPF50+. Se debe aplicar al menos 10 minutos antes de la exposición a la luz del sol y renovarlos cada 2 horas o después del baño.Es preferible evitar la exposición a la luz solar en las horas centrales del día, aproximadamente entre las 10 y las 17 horas, y buscar la sombra, además la sombra puede indicar la incidencia de la radiación solar, si es corta, la radiación es excesiva. No hay que olvidar proteger los labios con bálsamo labial con FPS, ya que también son susceptibles a las quemaduras solares y al desarrollo de cáncer de piel.El doctor ha aconsejado también evitar las cabinas de bronceado y la exposición excesiva a fuentes artificiales de radiación UV, ya que aumentan el riesgo de melanoma y otros tipos de cáncer de piel. También es recomendable usar ropa apropiada que nos cubra las zonas en las que no nos aplicamos el fotoprotector y gafas de sol homologadas, así como sombrero o gorra.También hay que tener cuidado con la radiación reflejada en superficies, en el agua, arena, cemento y, especialmente, en la nieve, e hidratarse abundantemente para ayudar a compensar la pérdida de agua y el estrés oxidativo provocado por el sol.El Hospital Quirónsalud Córdoba cuenta con un servicio de Teledermatología, a través del cual los pacientes acuden a consulta en la que un profesional sanitario toma una imagen de la lesión de la piel con un dermatoscopio, que un dermatólogo estudia y realiza un diagnóstico en un plazo entre 24 y 48 horas.Este servicio facilita el acceso de los pacientes a consultas dermatológicas, utilizando las nuevas tecnologías para contar con un diagnóstico rápido, así como con el tratamiento o indicación quirúrgica, si fuera necesario. La imagen tomada se sube a una plataforma digital a la que tiene acceso el equipo de Dermatología para evaluarla. De esta manera, el paciente recibe su informe en un plazo entre 24 y 48 horas y en caso de que presente una alteración que requiera cirugía, se le da cita para su extirpación.El servicio de Teledermatología tiene como objetivo descartar lesiones sospechosas de cáncer de piel y requieran estudio urgente, aunque pueden evaluarse todas las alteraciones de la piel. Este sistema agiliza el conocimiento del alcance de las lesiones y beneficia al paciente, que cuenta con un diagnóstico en poco tiempo.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones.Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.