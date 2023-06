Hasta el 70 por ciento de las futuras madres se decanta por la cesárea humanizada en lugar de la convencional

Experiencia más personalizada

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Hasta el 70 por ciento de las madres elige la cesárea acompañada en lugar de la cesárea convencional, cuando el parto vaginal no es posible, siendo una alternativa segura y efectiva, que se realiza en el Hospital Quirónsalud Córdoba desde su apertura en septiembre de 2018, mediante la que se logra un vínculo más estrecho y directo entre el recién nacido y los padres, que viven juntos esta experiencia, según ha indicado Antonio Rivera, coordinador del Servicio de Matronas del hospital.Antonio Rivera ha explicado que la cesárea es un procedimiento quirúrgico utilizado para el parto en el que el bebé nace a través de una incisión en el abdomen de la madre en el segmento inferior del útero y que se realiza cuando el parto vaginal no es viable o se considera demasiado arriesgado para la madre o el bebé. En estos casos, se puede plantear este tipo de cesárea.Hay varias razones por las que una cesárea puede ser necesaria, como falta de progreso de parto, sufrimiento fetal o complicaciones de salud de la madre, entre otras. También puede ser planificada en casos de embarazos múltiples, presentación anormal del bebé o cirugías previas en el área pélvica y a veces es la única vía posible para salvaguardar la seguridad de la madre o el bebé durante el proceso de parto.El coordinador de Matronas ha destacado que la cesárea es un procedimiento que puede convertirse en una experiencia de parto positiva, por lo que son cada vez más las mujeres que desean ser dueñas de ese momento y vivirlo de la forma más natural y pausada posible, además de estar acompañadas por sus parejas.Con este fin surge la cesárea humanizada, que logra un contacto muy íntimo entre el bebé y sus padres. El objetivo principal de la esta cesárea consiste en lograr que este procedimiento quirúrgico sea lo más humano posible, incorporando, para ello, elementos naturales en el proceso, como la participación de la pareja y se afianza el vínculo entre la madre, el recién nacido y el padre.El protocolo piel con piel precoz tiene múltiples beneficios tanto para la madre como para el padre y el neonato, por lo que las pacientes que precisan cesárea programada, electivas o no urgentes pueden optar por esta opción de humanización del nacimiento en el proceso quirúrgico, siendo la opción más elegida, cuando no se puede optar por el parto vaginal, ha destacado Antonio Rivera.Con este procedimiento el enfoque del parto es diferente, con el objetivo de proporcionar una experiencia más personalizada y respetuosa para la madre y el bebé. A diferencia de la cesárea tradicional, la humanizada y acompañada aporta valor al bienestar emocional y físico de la madre y el bebé durante el procedimiento y después del mismo, sin olvidar la seguridad y el respeto en todo momento.Entre los beneficios de este tipo de cesárea se encuentran que la madre es el centro de proceso, lo que hace que sienta un mayor control sobre su experiencia de parto; se establece un vínculo temprano entre madre y bebé ya que se permite que ambos permanezcan en contacto piel con piel inmediatamente después del nacimiento, lo que puede ayudar a estimular la lactancia materna. Entre los beneficios de este tipo de cesárea se encuentran que la madre es el centro de proceso, lo que hace que sienta un mayor control sobre su experiencia de parto; se establece un vínculo temprano entre madre y bebé ya que se permite que ambos permanezcan en contacto piel con piel inmediatamente después del nacimiento, lo que puede ayudar a estimular la lactancia materna. Además, se minimiza el estrés y la ansiedad durante el procedimiento y se reduce el dolor, teniendo una recuperación más rápida.El Hospital Quirónsalud Córdoba cuenta con unos profesionales y una dotación tecnológica del más alto nivel para atender todo tipo de partos, contando con prestigiosos servicios de Ginecología y Obstetricia, y de Pediatría, y un experimentado equipo de matronas, lo que permite asumir los alumbramientos con todas las garantías.Asimismo, el centro dispone de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, con la máxima calificación de la Junta de Andalucía, Nivel III A, dotada con ocho puestos, así como cobertura de cirugía pediátrica durante las 24 horas.Además, el centro hospitalario ofrece a las gestantes la última tecnología para atender partos en el agua, contando con una bañera de dilatación y parto, así como cama multipostural para el parto en movimiento y monitorización fetal inalámbrica, distintas opciones que pueden escoger las mujeres con embarazos de bajo riesgo para dar a luz. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones.Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.