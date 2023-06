El Consejo Social de la Universidad de Córdoba concede su medalla de oro al grupo de empresas Pérez Barquero

Todo un ejemplo de innovación

“G1” es el primer vino espumoso creado con levadura de velo de flor del mismo nombre

"G1" es el nombre con el que se identificó la levadura autóctona de velo de flor utilizada, de forma innovadora, en la segunda fermentación por la que se crea este vino espumoso natural

"Se ha logrado realizar la segunda fermentación en botella con levadura autóctona de velo de flor, innovadora y bautizada como 'G1', aislada en la primera mitad de los años ochenta y originaria de Bodegas Gracia"

Santo y seña de la zona Montilla-Moriles

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR