El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora las últimas técnicas de tratamiento contra la depresión resistente

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Hospital Quirónsalud Córdoba se sitúa a la vanguardia en el tratamiento de la depresión con la incorporación de las últimas técnicas contra esta enfermedad. El servicio de Psiquiatría, en colaboración con los servicios de Neurología, y Neurofisiología del hospital, ha puesto en marcha la aplicación de sesiones de estimulación magnética transcraneal.Se trata de una técnica no invasiva mediante la que se estimulan neuronas de áreas específicas cerebrales, a través de una bobina electromagnética aplicada sobre el cuero cabelludo. El doctor José Ángel Alcalá, jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Quirónsalud Córdoba, ha explicado que es un tratamiento ambulatorio eficaz, que se lleva a cabo por especialistas del servicio de Neurofisiología (la doctora Carmen Gutiérrez), y Neurología (el doctor Ernesto Orozco), tras prescripción por parte de los especialistas del servicio de Psiquiatría (doctores Alcalá e Ildefonso de Luna), y que está avalado por diferentes guías clínicas internacionales para el tratamiento de la depresión resistente y el trastorno obsesivo-compulsivo, entre otras patologías.El doctor Alcalá ha señalado que el paciente que recibe esta terapia no necesita sesión de preparación previa, ni anestesia, ni sedación ni hospitalización. Además, se mantiene en todo momento despierto y solamente nota una ligera sensación de presión en el cuero cabelludo mientras permanece sentado durante la aplicación del tratamiento.Además, el Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora a sus tratamientos la posibilidad de aplicar en casos de depresiones refractarias esketamina por vía intranasal. Este fármaco indicado para la depresión resistente a tratamiento y para el tratamiento del trastorno depresivo mayor resistente, está indicado en casos de pacientes que no han respondido previamente al menos a dos fármacos antidepresivos previos. Se trata de un medicamento de fácil administración para el paciente y buena tolerancia, a través de pulverizaciones nasales, según ha destacado el doctor Alcalá.De esta manera, la incorporación de la estimulación transcraneal y la esketamina intranasal completan las diferentes alternativas terapéuticas existentes en el Hospital Quirónsalud Córdoba para el tratamiento de la depresión, según el procedimiento que sea más adecuado para cada paciente.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones.Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.