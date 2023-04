El Colegio de Periodistas de Andalucía incorpora como nuevo responsable de Empleo a Juan Carlos Romero

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha decidido incorporar como nuevo responsable del Área de Empleo al periodista y trabajador juvenil Juan Carlos Romero Márquez (Castilblanco de los Arroyos, 1987) que, recientemente, fue seleccionado por la Agencia Nacional del programa Erasmus Plus para formar parte de la delegación española en el seminarioque reunió en Estambul (Turquía) a un centenar de expertos y trabajadores juveniles de la Unión Europea para abordar los desafíos y buenas prácticas en materia de juventud y empleo.Además de coordinar la Comisión de Intrusismo Laboral y de impulsar el conocimiento y el desarrollo del Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística , Juan Carlos Romero será el encargado de coordinar el posicionamiento del CPPA en materia de empleo, además de centralizar el asesoramiento a personas colegiadas por cuenta propia y potenciar el servicio de Ofertas de Empleo.Periodista y trabajador juvenil, Juan Carlos Romero –cuya designación como responsable de Empleo del CPPA fue ratificada por unanimidad durante la última asamblea general del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucia– fue coordinador de la embajada de Diálogo Estructurado en Andalucía en el IV y V Ciclo junto al Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), el Consejo de la Juventud de Andalucía, el Injuve y el Consejo de la Juventud de España, un programa desde el que promovió la participación juvenil creando espacios de codecisión entre las personas jóvenes y los decisores políticos.Natural de Castilblanco de los Arroyos, municipio del área rural en la Sierra Morena de Sevilla, Juan Carlos Romero tiene un destacado currículo en materia de comunicación y como trabajador juvenil atendiendo a la metodología de la Educación No Formal con inmersiones y amplia experiencia en facilitación, creación y ejecución de centenares de proyectos internacionales tanto en Europa como en América.En Onda Local de Andalucía, perteneciente a la Red de Emisoras Municipales de la comunidad, Juan Carlos Romero ha presentado los boletines horarios y el informativoen su segunda edición, entre los meses de mayo y octubre de 2020.En sus trabajos crea conciencia y sinergias entre iguales, defiende la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación, e impulsa la inclusión socio-laboral. Pone en valor el potencial humano, social, cultural, patrimonial y medioambiental de personas, lugares y tiempos con reportajes en medios diversos comoen Andalucía,Su pasión va de lo local a lo global y le lleva a ligar su perfil profesional con su activismo en defensa de los Derechos Humanos dando voz a personas y colectivos vulnerables. Aborda el desafío de construir y trasladar a la opinión pública (con impacto global a través de los medios y las redes sociales) el relato de pueblos mediáticamente invisibles de Andalucía, buscando vertebrar el territorio, crear espacios de encuentro y generar efecto multiplicador en la sociedad.Hasta enero de 2019 presta servicios de Asistencia Técnica de Apoyo a la Incidencia Política, en Mérida (España), para el Consejo de la Juventud de Extremadura, y ha realizado labores de técnico de proyectos y coordinación de voluntariado en la Fundación Privada Eveho en Sabadell (Barcelona) durante el primer semestre de 2022.Por su activismo en el área rural para la recuperación de los Caminos Públicos y Vías Pecuarias en Andalucía, y por sus valores creando conciencia en la importancia de preservar la biodiversidad y el Medio Ambiente, recibe el ‘Premio Jabalí Sierra Norte’ en 2019, reconocimiento que entregan los colectivos sociales de la Sierra Morena de Sevilla anualmente y el Club de Montañismo Elbruz.Es miembro fundador de la Asociación Sevillana en Defensa de los Caminos Públicos y de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), en la que se ocupa de las labores de comunicación e incidencia política, así como de la agenda de actividades que se ponen en marcha para la recuperación del patrimonio caminero junto a los agentes sociopolíticos.