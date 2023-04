Cambios significativos en los itinerarios

Estrenos musicales

ÁLVARO CARRASCO GONZÁLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: CHEMA GARRIDO MÁRMOL

Montilla encara ya los días previos a una Semana Santa que estará marcada por los estrenos y las novedades. En apenas cuatro días, los cortejos de las hermandades se adentrarán por las calles de la localidad buscando, de nuevo, poder recordar la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.Las últimas predicciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) vaticinan una Semana Santa espléndida, al menos hasta el Miércoles Santo. Ello permitirá disfrutar del importante patrimonio de las cofradías, que aumenta cada año de manera considerable, haciéndose patente en el enriquecimiento de aspectos visibles y otros más discretos que, no obstante, engrandecen sobremanera las estaciones de penitencia y los cultos internos de cada corporación.De este modo, prácticamente todas las hermandades montillanas lucirán estrenos en sus cortejos, como el espectacular manto que exhibirá la Virgen de la Estrella el próximo Martes Santo, bordado por los talleres de Jesús Rosado en Écija, o el nuevo paso procesional de la Virgen de la Soledad, que será portado por costaleros.También cabe destacar la finalización del dorado del misterio de la Oración en el Huerto, obra del dorador prieguense Rafael Molina, que se podrá contemplar en la tarde del Jueves Santo. Además, en la mañana del Domingo de Ramos se estrenará la última fase del paso de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, realizada por los talleres Paula Orfebres de Lucena, toda vez que el Señor de la Misericordia mostrará unas nuevas andas procesionales.Por su parte, la Hermandad de Jesús Nazareno continúa incrementando su patrimonio material de manera considerable. Este año, la cofradía mostrará en la calle dos nuevos ciriales que fueron estrenados en el Vía Crucis de Jesús Rescatado y que acompañarán al Cristo del Perdón. A su vez, mostrará los avances de la reforma del palio de la Virgen de los Dolores, con una nueva fase de candelería.El ajuar de los sagrados titulares de las hermandades montillanas también está en pleno proceso de enriquecimiento. Es el caso del nuevo broche pectoral realizado en plata de ley y el rosario de nácar natural con cuentas de filigrana cordobesa que portará la Virgen de la Caridad en la noche del Martes Santo. También destaca el nuevo broche con el nombre de la Virgen de la Paz, realizado y diseñado en plata por el joven orfebre montillano José Redondo.De igual modo, las cofradías montillanas también se ocupan de solventar aspectos menos visibles pero, sin duda, muy importantes para garantizar el normal desarrollo de las estaciones de penitencia. Es el caso del nuevo mecanismo de subida del Señor del Sagrado Descendimiento, cuya hermandad ha decidido, además, habilitar una zona para personas con movilidad reducida junto a la puerta de la capilla de la calle Fuente Álamo para que puedan disfrutar de la espectacular salida del paso de misterio.La estética de las cofradías no solo atañen al interior del cortejo sino que, también, desempeña un importante papel el entorno que las rodea. Por ello, varias hermandades presentan este año cambios significativos en sus itinerarios y en sus horarios.En la tarde del Domingo de Ramos, la Hermandad de la Juventud modificará su camino de vuelta a la Parroquia de Santiago, evitando el entorno de la Plaza de la Rosa. Para ello, callejeará por las calles Don Gonzalo y Don Diego de Alvear, donde se sitúa el Colegio de La Asunción, para encarar finalmente las calles Arcipreste Fernández Casado e Iglesia.El Martes Santo será igualmente una jornada marcada por los cambios. Y es que las tres hermandades han alcanzado un acuerdo para evitar retrasos que condicionen el resto de cortejos. De este modo, la Cofradía de la Santa Vera Cruz ha decidido variar su itinerario, suprimiendo el Paseo de Cervantes.Así las cosas, el paso que porta al Señor de Zacatecas y la Virgen del Socorro enfilará la calle José de los Ángeles para recorrer la Corredera hasta llegar al Ayuntamiento y regresar por las calles Ortega, San Francisco Solano, Santa Ana, Corredera y Arcipreste Fernández Casado.La otra hermandad del Martes Santo que ha modificado sustancialmente su itinerario ha sido la Humildad, que mantiene su recorrido añadiendo la continuación de Enfermería por Pozo Dulce para llegar a la puerta trasera del convento de Santa Clara y volver por la calle Blanca.Además, la cofradía franciscana recupera su itinerario de vuelta por las calles San Sebastián, Virgen del Carmen y La Gavia, dotando así de mayor recogimiento un cortejo que discurrirá por calles más estrechas. Además, adelantará su salida a las 20.15 de la tarde y, su entrada, a las doce de la medianoche, lo que agilizará el paso de la cofradía en la calle.Por último, la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor volverá a variar el itinerario de la Procesión del Silencio, como marca la tradición en la corporación del Miércoles Santo. Así, este año llegará hasta la Plaza de Dolores Ibárruri, donde se sitúan las instalaciones del Museo Histórico Local, en la antigua Fábrica de la Luz.Una de las novedades más notables en esta Semana Santa 2023 será el acompañamiento de la Centuria Romana Munda a La Borriquita en la mañana del Domingo de Ramos, con motivo del 75.º aniversario fundacional de la corporación, que se celebraba en 2020 pero que terminó frustrando la pandemia de coronavirus.También habrá bandas que acompañen por vez primera a los sagrados titulares de las hermandades montillanas, como es el caso de la Agrupación Musical “Sagrada Cena” de Córdoba, que se estrenará en la localidad, precisamente, tras el Señor de la Santa Cena.También el Martes Santo acompañará por primera vez la Banda de Música “Ciudad de Dos Hermanas”, tras no poder hacerlo el pasado año por las inclemencias meteorológicas. Ya el Jueves Santo, la Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora de los Ángeles” de Sevilla pondrá sus sones a Jesús Preso.Por último, como en 2019, se volverán a escuchar los compases de la Agrupación Musical “Cristo de Gracia” de Córdoba, la popular Banda de El Esparraguero, tras el Señor de la Juventud el Domingo de Ramos o el retorno a Montilla de la Banda de Cornetas y Tambores “Coronación” de Campillos (Málaga) para ponerle música al andar de la Oración en el Huerto que, por vez primera, adoptará este estilo.De igual modo, la Agrupación Musical "La Unión" de Montilla será la encargada de acompañar al Amarrado a la Columna en la tarde-noche del Jueves Santo, mientras que el Señor Resucitado volverá a contar con la presencia de la Agrupación Musical “Los Remedios” de Ibros (Jaén).