Los tratamientos individualizados a través de "dianas terapéuticas" marcan ya el presente contra el cáncer

Importancia del estado de ánimo para afrontar la enfermedad

Actividades en el hospital

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Los tratamientos individualizados gracias a las nuevas dianas terapéuticas "marcan ya el presente en el abordaje del cáncer y ofrecen un futuro prometedor". Así lo puso ayer de manifiesto la jefa del servicio de Oncología Médica del Hospital Quirónsalud Córdoba, María Jesús Rubio.En efecto, la atención a los pacientes de cáncer ha experimentado una “gran revolución en los últimos años, gracias a la medicina de precisión, que nos permite tratar a cada paciente de manera individualizada y personalizar cada tratamiento, lo que supone un progreso fundamental”, según la doctora Rubio, que añadió que el diagnóstico precoz, los avances científicos y tecnológicos y la investigación aplicada a la práctica clínica "resultan claves" para el aumento de la supervivencia al cáncer, reducir su incidencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes.La doctora Rubio señaló, con motivo de la celebración hoy del Día Mundial contra el Cáncer, que "es importante realizar acciones para concienciar a la sociedad y avanzar en la prevención y control de esta enfermedad". Y es que se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida, una enfermedad de la que se diagnostican cada año más de 250.000 casos en España y 14 millones en el mundo, siendo los de pulmón, colon y mama los más prevalentes."Existen una serie de factores que no podemos modificar como la edad y la genética. Sin embargo, hay otros que pueden controlarse como el consumo de tabaco y alcohol, por lo que tener una vida activa, seguir una dieta saludable y realizar ejercicio físico es muy importante, pues sirve para reducir drásticamente la aparición de esta enfermedad", apuntó María Jesús Rubio.La especialista resaltó ayer que actualmente “realizamos un tratamiento individualizado a cada paciente, gracias a un mejor conocimiento de la biología molecular de los tumores”. Este mayor conocimiento y el descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas hace que hoy en día “ya no entendamos tratar a un paciente sin conocer las alteraciones moleculares del tumor, puesto que saber no sólo la histología, sino la biología molecular nos permite realizar tratamientos más adecuados y esto cambia la historia de la enfermedad”.La mayor revolución en el cáncer, según la doctora Rubio, se ha producido gracias a las nuevas dianas terapéuticas (inhibidores de PARP, inmunoterapia, y terapias anti-HER2), basadas en la determinación de biomarcadores específicos que son factor pronóstico y predictivo de respuesta a los nuevos tratamientos. Así pues, “en la actualidad tratamos a nuestros pacientes con gran detalle diagnóstico y molecular”, según la doctora Rubio, que recordó la importancia de acudir a consulta médica ante cualquier síntoma y no retrasar las revisiones ni las pruebas diagnósticas, fundamentales en la detección y evolución de la enfermedad.Respecto a la importancia del estado de ánimo en el buen pronóstico de esta enfermedad, la doctora destacó que "es fundamental comprender la relación entre cuerpo y mente y la influencia de ésta en la evolución del cáncer".En este sentido, la doctora indicó que los estados de ánimo de los pacientes con cáncer están íntimamente relacionados con síntomas como el dolor, la fatiga y la somnolencia. "La alteración del sueño empeora los efectos de la quimioterapia, que conllevan una cascada de síntomas como la alteración del estado de ánimo, depresión y disminución en la calidad de vida", señaló. Por tanto, añadió, "es importante incidir en reducir estos síntomas para mejorar el bienestar de los pacientes oncológicos".Así, el estado de ánimo no solo está relacionado con una disminución de la quimiosensibilidad del tratamiento contra el cáncer, sino que, además, los estados de ánimo negativos influyen en la aparición y agresividad de los síntomas a consecuencia de la quimioterapia, mientras que mantenerse positivo los mitiga. Con los conocimientos actuales “sabemos que tanto el diagnóstico como el tratamiento de quimioterapia de pacientes con cáncer requiere tratamiento psicológico con el fin de aumentar el bienestar del paciente y su supervivencia”, afirmó la doctora Rubio.A su vez, la angustia o la depresión reducen drásticamente la tolerancia del paciente a la quimioterapia, disminuyendo los beneficios antineoplásicos de la misma e incrementando notablemente el riesgo de morbilidad y mortalidad en paciente oncológico.El Hospital Quirónsalud Córdoba desarrolla estos días varias actividades con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra hoy, como la colocación de lazos y globos verdes, color que representa la lucha contra esta enfermedad, para visibilizarla y obsequios para los pacientes oncológicos, a lo que se hace entrega de un pequeño detalle consistente en una bolsita verde decorada con lazos que simbolizan este día.En la bolsa se entrega una libreta tipoy un bolígrafo, así como bombones para endulzar la estancia de los pacientes en el centro hospitalario. 