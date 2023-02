La mayoría de las madres amamantan a sus bebés tras el parto aunque dejan de dar el pecho antes de 6 meses

Beneficios de la lactancia materna

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El 85 por ciento de las madres da el pecho a sus bebés tras el nacimiento, sin embargo la duración de la lactancia materna se reduce conforme avanzan los días y muchas madres dejan de amamantar antes de los seis meses que se recomiendan como mínimo de lactancia materna exclusiva, según ha indicado Antonio Rivera, coordinador del Servicio de Matronas del Hospital Quirónsalud Córdoba.El matrón ha explicado que las causas principales de que las mamás dejen la lactancia materna se deben a las dificultades para alimentar a los bebés, falta de información y “a los prejuicios que rodean la lactancia, como sentimiento de incomodidad al dar el pecho en público y en privado, falta de apoyo de su entorno, escasa información sobre los beneficios de la lactancia materna, así como mitos y creencias erróneas como que la leche materna no es suficiente para alimentar al bebé, entre otras”.El dolor de los pezones, las molestias y la sensación de falta de leche y las dificultades para la succión del bebé son los principales motivos que llevan a las madres a acudir a la consulta de lactancia materna, en la que se informa sobre la lactancia y se apoya a las madres que desean dar el pecho a sus hijos resolviendo las dificultades que pueden encontrarse en este ámbito, siento los más frecuentes problemas con grietas, dolor y falta de leche. En esta consulta las madres reciben formación para prevenir y tratar estos problemas y lograr una lactancia materna exitosa.En algunas ocasiones el recién nacido no aumenta de peso adecuadamente, pudiendo existir ingurgitación así como obstrucciones y mastitis. En la consulta de lactancia materna se forma a las mamás para reducir sus problemas a la hora de dar el pecho y se aclaran las dudas que surjan sobre este proceso.Además se abordan cuestiones como el destete y el inicio de la alimentación complementaria. Esta consulta resulta “de gran importancia para ayudar a resolver los problemas que pueden surgir durante el período de lactancia, facilitando a la madre esta labor y solventando sus dudas y temores”, ha destacado Antonio Rivera.A este respecto, ha insistido en que muchas madres no cuentan con el apoyo de su entorno por lo que pueden sentirse desanimadas para continuar la lactancia materna, y no tienen la información necesaria para dar el pecho de manera adecuada.Esto puede conducir a problemas como sequedad en los pezones, falta de producción de leche, desgaste y fatiga, entre otros. Además, la falta de una buena alimentación y descanso puede afectar a la producción de leche, así como el consumo de algunos medicamentos. La presión social debido a los prejuicios que existen sobre la lactancia materna y la falta de tiempo puede llevar a algunas madres a optar por la lactancia artificial.Asimismo, el coordinador de matronas ha destacado que la lactancia materna no siempre es posible o deseada para todas las madres y bebés y la elección de la alimentación “debe ser siempre personal y basada en las necesidades de cada familia”.Los principales beneficios de la lactancia materna para el bebé son que proporciona todos los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo saludable, ayuda a prevenir infecciones y enfermedades, pues la leche materna contiene anticuerpos y otras sustancias que fortalecen el sistema inmunológico del bebé, reduce el riesgo de desarrollar alergias, asma y otros problemas de salud. Además, puede ayudar a prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante y mejora la salud dental, ya que no causa caries y ayuda en el desarrollo de la mandíbula.La lactancia tiene también beneficios para la madre como reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario, ayuda al útero a recuperarse más rápidamente después del parto y reduce el riesgo de hemorragia posparto, puede reducir el riesgo de osteoporosis, promueve un vínculo emocional más fuerte entre la madre y el bebé, y es más económico que la lactancia artificial y más conveniente, ya que siempre está disponible y a la temperatura adecuada.La consulta de lactancia del Hospital Quirónsalud Córdoba cuenta con expertas profesionales en lactancia materna con certificación IBCLC () para asesorar, acompañar y aclarar las dudas o problemas que puedan surgir durante el período de lactancia. 