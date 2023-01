La Diputación transfiere a los ayuntamientos más de 85 millones como anticipo de la recaudación de tributos

Liquidación ejercicio 2022

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), transfirió ayer a los ayuntamientos de la provincia algo más de 123 millones de euros en concepto de anticipo del 80 por ciento de la recaudación de los tributos del año 2023, cantidad de la cual se abonaron ayer, de manera inmediata, 85,33 millones de euros.Para el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, “este es un ejemplo más de nuestra apuesta por la autonomía local, la colaboración y la ayuda a los municipios más pequeños, puesto que 76,94 millones de euros de los 123 son destinados a pueblos menores de 20.000 habitantes, lo que supone un 62,6 por ciento del total”.Según Ruiz, el acto celebrado ayer “no puede dejar de ser importante por el hecho de celebrarse cada año, porque se trata de algo imprescindible para los ayuntamientos de la provincia, garantizando su viabilidad económica y el poder atender la demanda de sus vecinos y vecinas”.“Desde esta Diputación fuimos y seguimos siendo pioneros en cuanto al volumen y a las características propias del anticipo que realizamos durante el mes de enero, a través del cual los ayuntamientos tienen acceso al 80 por ciento de la recaudación de sus impuestos”, añadió Ruiz.El máximo responsable de la institución provincial reconoció que “somos sabedores de que buena parte de los ingresos municipales vienen de estos tributos, por lo que si se tuviesen que esperar al cobro de los mismos serían muchas las acciones que no podrían llevarse a cabo en cada uno de los 77 municipios”.Ruiz hizo referencia a que “siguiendo con el modelo implantado el pasado año y atendiendo a la petición de cada entidad, el anticipo se abona siguiendo una programación temporal personalizada, lo que nos lleva hoy a abonar la cantidad de 85,33 millones de euros”.“Esta operación puede realizarse gracias a las firmas realizadas con Cajasur, que supone un montante de 46 millones de euros, y con Caja Rural, por valor de 40 millones de euros, siendo el resto afrontado por tesorería propia”, especificó Ruiz.El presidente de la Diputación afirmó que el de ayer fue “un día importante para los ayuntamientos de la provincia, porque con este anticipo podrán hacer frente a las necesidades y demandas planteadas por su ciudadanía”.Por su parte, la vicepresidenta segunda y delegada de Hacienda de la Diputación de Córdoba, Felisa Cañete, insistió en que “volvemos a realizar un esfuerzo importante para dotar, durante los primeros días del año, a los municipios de la suficiente liquidez y, por tanto, solvencia a través de este anticipo de recaudación”.Cañete resaltó que “este anticipo permite a las corporaciones locales centrar, más aún si cabe, su trabajo y esfuerzo en lo verdaderamente importante, que son las demandas de la ciudadanía, en el desarrollo social y económico de sus pueblos y, cómo no, en el fortalecimiento de los servicios públicos y la mejora de las infraestructuras municipales”.En cuanto a la recaudación del anticipo por conceptos, procede del IBI de naturaleza urbana en un 61,43 por ciento (75,60 millones); del ITVM un 20,03 por ciento (16,28 millones); de Tasas y Precios Públicos, un 12,31 por ciento (15,15 millones); del IBI-Rústica, el 7,65 por ciento (9,41 millones) y del Impuesto de Actividades Económicas, el 2,33 por ciento (2,87 millones).“No quisiera dejar pasar este momento sin agradecer el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras del ICHL y de la Delegación de Hacienda, sin cuyo compromiso no podríamos dar una respuesta ágil y decidida a los ayuntamientos de la provincia”, concluyó Cañete.El presidente de la Diputación de Córdoba quiso adelantar, además, que “se ha firmado la liquidación del ejercicio 2022, que arroja una cifra de remanentes positivos de la institución de casi 14 millones de euros, un total de 13,9 millones”.Según Ruiz y tal como se anticipó en el pleno de aprobación de presupuestos, “vamos a destinar 7 millones de este remanente al 'Más Provincia', por lo que este programa volverá a estar dotado con 16 millones de euros, la misma cantidad que en 2022”.“Cumplimos así con nuestro compromiso de incrementar los 9 millones de euros destinados en un primer momento a este Más Provincia, lo que demuestra, una vez más, la ágil respuesta a la hora de poner a disposición de los ayuntamientos recursos”, concluyó Ruiz.