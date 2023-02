Carlos Serrano | Nunca llueve a gusto de Ayuso

CARLOS SERRANO MARTÍN

Nunca llueve a gusto de Ayuso. Cuando los profesionales de la Atención Primaria protestan, debido a las vergonzosas condiciones en que la Comunidad de Madrid permite llevar a cabo su labor, son herramientas políticas. Siendo exactos, tirando de hemeroteca, la presidenta de la Comunidad de Madrid declaró: "Esto es una huelga política como la copa de un pino".La cita data del mes de noviembre de 2022. Fue publicada en la web de Telemadrid . Alguien debió explicarle que no existen las huelgas que no sean políticas. Señora Ayuso, según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), una huelga es: “Interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta”.Lo que realmente quería expresar la señora presidenta es que es Pedro Sánchez el organizador en la sombra de toda crítica en Madrid hacia la recién nombrada "alumna ilustre" por la Universidad Complutense de Madrid.Regresando a la confusión con el uso del término "herramienta política", parece ser que cuando hubo una manifestación el pasado 21 de enero en contra de la gestión del Gobierno y sus socios, Telemadrid volvió a informar sobre el punto de vista de Ayuso. Mágicamente, esta manifestación no era ahora una "herramienta política".El acto reivindicativo era la más noble de las acciones por defender la Constitución Española. “Todo mi apoyo a la manifestación de mañana en Cibeles a favor de la libertad, del respeto a la Constitución y a nuestro Estado de Derecho. Deseo que sea todo un éxito”, se podía ver en la cuenta oficial de Twitter de Isabel Díaz Ayuso. Sobre esta declaración, se construía la noticia en Telemadrid publicada el 20 de enero Dos puntos. Primero, en dicha manifestación pudieron verse banderas franquistas. Es decir, si lo prefieren con un eufemismo cobarde, "banderas preconstitucionales". No cuadra con la defensa de la Constitución ondear una bandera bajo la que fueron represaliados más de 150.000 españoles y españolas.Segundo, puestos a defender la Constitución Española, este gran escrito expone en su artículo 43 lo siguiente: "Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios". En otras palabras, los profesionales de la medicina también tenían el respeto a la Constitución de su lado. Y sin necesidad de símbolos dictatoriales.¿Por qué nunca llueve a gusto de Ayuso? Herramientas políticas aparte, debido a que esperaba reverencias a su llegada a la Universidad Complutense de Madrid. No ha sido así. De nuevo, cuando el centro de la critica es ella, esa defensa de la libertad parece desaparecer de su programa.Tras el polémico discurso de la alumna Elisa María Lozano, que intervino por haber logrado el mejor expediente académico de su promoción, Ayuso se ha referido a la Universidad Complutense de Madrid con las siguientes palabras: “Es el germen de Podemos”. Curioso, pues el nido podemita acaba de otorgar a la señora presidenta una de sus máximas distinciones. Aunque, como bien han denunciado los socialistas Félix Bolaños y Patxi López, los insultos no tienen lugar en una protesta legitima. Arrebatan su poder.Pero el fondo del problema es que parece ser que Isabel Díaz Ayuso no es amiga de las ideologías. Cubriéndose de gloria, no dudó en afirmar que "es uno de los problemas de España". Defendió el mérito a la española. Sin definir si se refería al esfuerzo del estudiante o a los regalos de títulos universitarios que llenan los currículum del Partido Popular.Regresando a la hemeroteca, Ayuso, reina de Twitter , afirma : “Las ideologías son las culpables de la mayoría de los problemas que tenemos hoy en España”. ¿Y qué dice la amada Constitución de Ayuso al respecto? Previamente, definamos "ideología".La RAE lo expone con las siguientes palabras: "Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc". La Constitución, en su artículo 16 , justamente establece que, básicamente, tenemos libertad ideológica, religiosa y de culto. Y, por supuesto, no estamos obligados a declarar sobre ideología, religión o creencias.Es cierto que, bajo un único líder y pensamiento, nos fue muy bien como país durante cuarenta años. Por favor, entiéndase la ironía. La variedad ideológica únicamente nos ha traído democracia, elecciones libres, una Constitución. En suma, Ayuso utilizó la ideología en su discurso en varios momentos, segúnEs digno de compartir esta frase: “Hoy tiene mucho mérito no dejarse engañar por las ideologías que quieren infectarlo todo de politización, enfrentamiento y una realidad paralela inventada que quiere distraernos de lo que sí pasa y de lo que tenemos que hacer”. No queda claro qué es lo que sí pasa, según Ayuso, y qué debemos hacer según la alumna ilustre.Por supuesto, todo es culpa de Pedro Sánchez. Incluso las ideologías. Nunca llueve a gusto de Ayuso.