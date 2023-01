Más de 600 niños en dificultad social se encontrarán hoy juguetes gracias a una campaña de Cruz Roja

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Más de 600 niños y niñas en dificultad social de la provincia se encontrarán hoy juguetes en casa gracias a la campaña, impulsada un año más por Cruz Roja Juventud. En un año difícil para muchas familias cordobesas, “hay que agradecer sobremanera la solidaridad demostrada una vez más por la ciudadanía, que de forma individual u organizándose a través de grupos de amigos, centros educativos o empresas, ha querido aportar su granito de arena para que ningún niño o niña se quede sin regalos”, destacó ayer Carmen Torrico, responsable provincial de Cruz Roja Juventud.En el marco de esta iniciativa, el voluntariado de la entidad ha distribuido todos los artículos cosechados entre familias de Córdoba y de algunos de los once municipios de la provincia donde la institución humanitaria cuenta con asamblea local o comarcal, a saber, Baena, Montilla, Lucena, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Rute, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Puente Genil y Villanueva de Córdoba“Este año ha cobrado especial importancia la campaña, pues las dificultades que en muchos hogares comienzan a tener para cubrir necesidades básicas como la alimentación, luz, vivienda o transportes obliga a las familias a relegar el derecho al juego a un segundo plano, al tener que priorizar los productos de primera necesidad”, recordó Torrico.Precisamente por ello, al ser la infancia y la juventud dos de los colectivos más vulnerables ante esta nueva crisis, la campaña de juguetes de este año se ha enmarcado en el llamamientoque tiene en marcha la entidad con objeto de ofrecer una respuesta directa, inmediata y cercana ante la compleja situación socioeconómica provocada por la pandemia, el cambio climático y el conflicto en Ucrania.La campaña tenía el objetivo nacional de recoger más de 120.000 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, que se entregaban antes de cada 6 de enero a las familias de 70.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad.Como en ediciones anteriores, además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se ha podido colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (con un coste de 3,00 euros), que se destinan íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.Esta campaña se enmarca dentro del proyecto, que desarrolla su acción durante todo el año, y que tiene como objetivo asegurar el derecho al juego de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años, así como sensibilizar sobre la importancia del juego y el juguete, y su incidencia en el desarrollo evolutivo.