Los consorcios andaluces de transporte superan por vez primera el número de viajeros desde la pandemia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La tarjeta de la red de consorcios metropolitanos ha superado por primera vez desde hace más de dos años y medio los niveles de demanda previos a la pandemia. En el pasado mes de noviembre se contabilizaron más de siete millones de desplazamientos (7.099.238), es decir, un nueve por ciento más que en el mismo mes de 2019 y un 29,9 por ciento más que en el ejercicio anterior. Pese a la progresiva mejoría del transporte público a lo largo de 2022, aún no se habían contabilizado datos mensuales mejores que antes de la irrupción del covid-19.No en vano, de enero a noviembre utilizaron la tarjeta del Consorcio 61,6 millones de viajeros, con una mejoría del 44,3 por ciento con respecto al año pasado, pero aún lejos un 9,7 por ciento inferior a los parámetros de 2019. De hecho, ese año se cerró con una cifra récord de 74,3 millones de desplazamientos.La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha asociado las buenas cifras de noviembre en la mejoría progresiva que, desde los primeros meses de 2022, ha experimentado el transporte público, gracias sobre todo a medidas como la Tarjeta Joven de Transporte, con la que se aplican descuentos a los menores de 30 años, y la aplicación de bonificaciones en el transporte públicos en en virtud del Real Decreto-Ley 11/2022.Asimismo, se corresponde con una vuelta más completa a la actividad, con una menor incidencia del teletrabajo. "El esfuerzo por el fomento del transporte público ha dado sus resultados y ahora sólo queda seguir trabajando en esa línea, ya que cada viajero que ganamos es un vehículo privado que ya no circula por nuestras carreteras", ha manifestado la titular de Fomento.Las cifras de noviembre incluyen el uso de la tarjeta en autobuses metropolitanos del entorno de las ocho capitales de provincia más la comarca del Campo de Gibraltar, la cancelación en autobuses urbanos, los metros de Sevilla, Málaga y Granada, el catamarán de la Bahía de Cádiz y, desde mediados de año, el Tranvía de la Bahía de Cádiz, más conocido como Trambahía, y el núcleo de Cercanías del área de Cádiz.El aumento de usuarios ha sido generalizado en todos los consorcios metropolitanos con respecto a 2021, aunque han sido seis los que han registrado cotas superiores a los meses de prepandemia. Destaca Almería, con un 39,1 por ciento más, seguido de Córdoba (+22,8), Campo de Gibraltar (+19,2), Málaga (+13,6), Granada (+8,28) o Sevilla (+6,2).Por medios de transporte, el uso de la tarjeta en los autobuses metropolitanos se ha mostrado muy próximo a los datos prepandemia, con 3.379.735 viajeros. Además, se han registrado unos buenos números en las cancelaciones en urbano, con más de 1,5 millones de desplazamientos en el mes de noviembre.Además, el catamarán registró 11.142 viajeros con un acumulado en estos los once meses del año de 307.915 desplazamientos, lo que se traduce en un 11,4 por ciento más que hace un año. Por su parte, las cancelaciones con la tarjeta en la red de Cercanías de Renfe en Cádiz asciende ya a 83.987 desplazamientos desde su puesta en marcha a mediados de año, de los que más de 10.000 corresponden al pasado mes de noviembre.