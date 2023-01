El “esfuerzo inversor” del Gobierno permitirá el acceso a becas a cerca de 25.000 estudiantes de la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El “esfuerzo inversor” del Gobierno de España permitirá el acceso a becas a cerca de 25.000 estudiantes de toda la provincia de Córdoba. Así lo destacó ayer la secretaria de Educación del PSOE de Córdoba, Carmen González, quien recalcó que hasta 4.500 alumnos y alumnas más se beneficiarán del sistema nacional de ayudas al estudio este año, lo que representa un incremento del 24 por ciento con respecto al curso pasado.González afirmó que “la apuesta decidida del Gobierno de Pedro Sánchez por la educación pública permitirá, además de la incorporación de nuevos beneficiarios, un incremento en las cuantías individuales de las becas”, lo que será posible gracias a una mayor reserva de fondos estatales para becas, hasta 400 millones de euros más que en 2022, y a la incorporación de nuevos requisitos establecidos, como la elevación de los umbrales de rentas o el aprobado como nota de acceso.Entre las principales novedades para 2023, detalló la portavoz socialista, se incluyen la anticipación en la tramitación de becas para que los estudiantes conozcan antes del inicio de curso si cumplen con los requisitos, así como una reserva extra de 200 millones para el incremento de las ayudas de residencia por cambio de ciudad para estudiar, dirigidas sobre todo a familias de entornos rurales, y un subsidio universal para los estudiantes con alguna necesidad educativa especial.“Este histórico incremento en becas y ayudas al estudio que incorporan los Presupuestos Generales del Estado para 2023 incrementará la cifra de estudiantes becados en nuestra provincia, un volumen que actualmente está fijado en 13.153 estudiantes no universitarios de Córdoba becados por el Gobierno de España, que perciben un total de 27,2 millones de euros, y de los 6.607 universitarios becados que cursan en Córdoba que reciben ayudas al estudio estatales por valor de 22,2 millones de euros”, enumeró la secretaria de Educación, que comparó estos datos con los registrados en el último año de gobierno del PP en Moncloa, cuando las becas eran de un 52 por ciento menos y de un 22 por ciento menos en ambos colectivos.“La apuesta de Pedro Sánchez y del PSOE por garantizar el derecho a la educación de todas las personas y su permanencia en el sistema educativo no tiene comparación”, arguyó Carmen González, para quien “los números no engañan: los recursos estatales destinados a becas en todo el país se han incrementado un 66 por ciento en cuatro años hasta alcanzar una cifra histórica de 2.549,7 millones de euros en los Presupuestos Estatales para 2023, y todo ello en un contexto de crisis y de inflación”.Por ello, la socialista exigió al Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno Bonilla que “complemente el esfuerzo inversor que hace el Gobierno de España con un paquete de medidas dirigidas a los estudiantes, a las familias y a las clases medias y trabajadoras que no tienen reflejo en los Presupuestos de la Junta de 2023”, unas cuentas andaluzas que, en su opinión, “castigan a Córdoba poniéndonos a la cola en inversión global por provincias”.