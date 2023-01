CCOO saldrá hoy a las calles para reclamar una subida salarial "real" para toda la plantilla de Banco Santander

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en Banco Santander saldrá hoy a las calles para reclamar una subida salarial "real" para toda la plantilla y mostrar su rechazo a la decisión unilateral de la entidad de aplicar la cláusula general de compensación y absorción del convenio de banca que, en la práctica, según el sindicato, "supondrá que no habrá subida salarial real y efectiva para gran parte de la plantilla".El actual Convenio de Banca se firmó a principios de 2021 y en el mismo se pactaron unas subidas anuales acordes con la situación existente. "Nada hacía prever la crisis de precios que estamos sufriendo actualmente", reconocen desde CCOO, a la vez que recuerdan que "de manera excepcional, se abrió el Observatorio Sectorial del Convenio de Banca donde, tras meses de debate, se llegó a unas conclusiones claras: existía una devaluación salarial y una pérdida de poder adquisitivo en la plantilla del sector bancario".Fruto de estas conclusiones, y con el objetivo de paliar la pérdida de poder adquisitivo, el pasado 29 de noviembre se reabrió el Convenio Colectivo de Banca y se acordó modificar las tablas salariales del 2023, pasando del 1,25 por ciento pactado al 4,5.En el mismo momento de la firma, desde CCOO se instó a Banco Santander y al resto de entidades bancarias a que ese incremento fuera "real" para toda la plantilla y no se aplicase la cláusula general de compensación y absorción, que faculta a la empresa a absorber estas actualizaciones a aquellas personas que tienen complementos voluntarios.Otras entidades del sector como BBVA, Banco Sabadell o Bankinter han establecido fórmulas para hacer llegar ese incremento a toda la plantilla, anunciando que no absorben ni compensan o que, en caso de hacerlo, garantizan un incremento mínimo.A día de hoy, la única entidad en el sector que ha decidido aplicar íntegramente la cláusula de compensación y absorción es Banco Santander, que obtuvo un beneficio atribuido de 7.316 millones de euros en los primeros nueve meses del 2022, un 25 por ciento más con respecto al mismo periodo del año anterior.CCOO se ha dirigido en diversas ocasiones a la alta dirección de la empresa e, incluso, a la presidenta, Ana Botín, reclamando que "se rectifique" y que el "incremento salarial sea real para toda la plantilla", cumpliendo así con el objetivo de la apertura del convenio: paliar la devaluación salarial y la pérdida de poder adquisitivo."Ante el inmovilismo de la posición de Banco Santander, CCOO ha decidido salir a la calle para mostrar su rechazo a la medida que ha tomado la empresa y para denunciar públicamente el trato injusto que está recibiendo la plantilla", han anunciado desde el sindicato, que ha convocado concentraciones para hoy en varias capitales de provincia, así como una movilización virtual en la que la plantilla hará visible su disconformidad con la entidad.