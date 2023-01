Capilaroscopia: la prueba clave para el diagnóstico de reumatismos asociados al fenómeno de Raynaud

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La técnica de la capilaroscopia es una prueba clave para diagnosticar enfermedades reumáticas asociadas al fenómeno de Raynaud de manera rápida y precisa, a través de la observación del lecho capilar de las manos del paciente. "Es una prueba no invasiva, que estudia los capilares distales periungueales para valorar la microcirculación venosa", tal y como ha explicado el doctor Manuel Romero, jefe de servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Córdoba.El doctor Romero ha explicado que al llegar el frío aparecen o se agravan algunas enfermedades reumáticas. "Una de las manifestaciones que se deben tener en cuenta es el fenómeno de Raynaud, que se trata de un episodio agudo de espasmo de los pequeños vasos sanguíneos en las regiones distales del cuerpo –como dedos de las manos y de los pies, nariz y orejas– que, normalmente, se desencadena tras la exposición al frío o al estrés y se manifiesta por cambios en la coloración de las zonas afectadas", indicó el especialista.Esta patología evoluciona en tres fases: una primera de palidez cutánea debido a vasoespasmo, a la que le sigue una azulada debido a la asfixia de los tejidos, y, por último, una fase de rubor cutáneo, por la llegada de nuevo de sangre a los tejidos. "Es característico que, además del cambio de color, se acompañe de dolor y picor en la zona afectada, pudiéndose confundir con los sabañones", advirtió el especialista.Por tanto, estos síntomas pueden asociarse una enfermedad reumática o no, por lo que “es importante realizar la prueba de la capilaroscopia, para establecer un diagnóstico de manera precoz”, según ha señalado el doctor Manuel Romero.La importancia de la enfermedad de Raynaud radica en que puede ser la primera manifestación de algunas patologías graves como la esclerodermia u otras que pertenecen al grupo de las llamadas enfermedades autoinmunes sistémicas.Así, a través de la capilaroscopia se puede establecer un diagnóstico rápido de las enfermedades que cursan con cambio de color de la piel, lo que “resulta fundamental para minimizar su daño y mejorar el pronóstico de los pacientes”.El servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Córdoba cuenta con una consulta especializada en las enfermedades autoinmunes sistémica, cuyo responsable es el doctor Juan Pablo Baldivieso. En esta consulta se realiza la capilaroscopia para observar el lecho capilar de las manos del paciente, pudiendo diferenciar si los síntomas se asocian a una enfermedad reumática o no. La ventaja de esta prueba es que permite, además del diagnóstico precoz, un seguimiento periódico para valorar la evolución del paciente.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 17 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones.Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.