Un especialista afirma que las celebraciones navideñas con familiares y amigos ayudan a disminuir la tristeza

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

"Las fiestas navideñas nos exponen a multitud de estímulos que provocan diferentes emociones que suelen ser positivas, pero cada vez hay un mayor número de personas que generan emociones negativas". Así lo ha puesto de manifiesto Francisco Lara, jefe de servicio de Psicología Clínica del Hospital Quirónsalud Córdoba, quien ha asegurado que "la tradición festiva en las celebraciones familiares de estas fechas disminuye la tristeza".Francisco Lara ha explicado que cuando llegan las fiestas navideñas, las personas que están pasando por un mal momento personal, como pacientes ingresados en un hospital, personas con dificultades económicas, que están atravesando un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, cuidadores de familiares enfermos, o personas en proceso de separación, entre otros casos, pueden generar sentimientos negativos estos días.En algunas ocasiones las emociones pueden se contradictorias, pues dichas personas no serán capaces de expresar lo que sienten y se sentirán confundidas. En estos casos es mejor “dejarnos invadir por el entorno festivo sin poner bloqueos a lo que nos hacen sentir las fechas navideñas y las clásicas celebraciones, sin alimentar sentimientos de culpa”.Cuando alguien lo está pasando mal debe realizar actividades que le generen bienestar y sean beneficiosas emocionalmente. Es terapéutico encontrar emociones positivas en lo que hacemos y es un buen momento para ello, por lo que recuperar ilusiones olvidadas y dejar que nos invadan las emociones positivas en estas celebraciones será bueno para la salud emocional, según ha afirmado Francisco Lara.En este sentido, ha destacado que aunque aparezcan sentimientos de tristeza por problemas que puedan estar presentes, no es conveniente huir de los recuerdos, ni tampoco buscarlos continuamente. El proceso de duelo es natural y normal durante un tiempo en el que aparecerán emociones de tristeza asociadas al recuerdo. Hay que expresar las emociones, no las reprimamos, si aparecen en las reuniones familiares hay que dejar que fluyan y expresar verbalmente los sentimientos, ayudando a que los niños también los expresen.Francisco Lara ha insistido en que es fundamental no sentirse culpable, “enfrentarnos a los recuerdos será un aprendizaje que nos ofrece la propia vida, por lo que tiene que hacerse con normalidad. Permitámonos festejar, es un error dejar de normalizar o sentirnos culpables por hacerlo, es mejor dejar que aparezcan las emociones y expresarlas sin tabúes”, ha recalcado.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 17 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones.Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.