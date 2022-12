COAG Andalucía reclama un "mayor protagonismo" de la agricultura en la nueva Ley de Economía Circular

Observaciones al contenido de la Ley

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía ha valorado de forma positiva que Andalucía cuente con una Ley de Economía Circular. Así lo manifestaron Eduardo López, secretario de organización de COAG Andalucía, y Noelia Márquez, integrante de los servicios técnicos de la organización, durante una comparecencia en el Parlamento de Andalucía con motivo de la tramitación de esta normativa.Para COAG Andalucía, "esta ley debe ser una herramienta clave para un necesario cambio de modelo productivo más respetuoso con los tiempos en la generación y aprovechamiento de los recursos naturales y la reducción de residuos".Hecha esta valoración, COAG Andalucía reclamó un "mayor protagonismo" de la agricultura y la ganadería en esta nueva Ley de Economía Circular. En este sentido, destacó el vínculo que tiene la agricultura y la ganadería con el medio ambiente, "motivo por el que el sector primario debe jugar un papel principal en este cambio", así como contar con un marco regulatorio que, a juicio de la entidad, "también es imprescindible".Por otro lado, desde COAG Andalucía se espera que esta ley cuente con un presupuesto "suficiente" para impulsar esta economía en el sector agroindustrial, que debe ser considerado como "prioritario" para que se desarrolle la economía circular en Andalucía.“Esperamos que esta nueva forma de entender la economía sea una oportunidad también para el sector agrario y la agroindustria y por supuesto un nicho de generación de empleo”, señaló Eduardo López, quien también destacó que “esta ley debe ser propositiva, incentivadora, que motive, a que los agricultores y ganaderos, las cooperativas, las comunidades de regantes, que participamos en el sector, contemos con apoyo público de las Administraciones para desarrollar proyectos en este sentido en la cadena de producción de alimentos”.Entre las distintas observaciones que COAG Andalucía ha presentado Al proyecto de ley con el objetivo de aprovechar el potencial y su eficacia en su aplicación, cabe destacar la relativa a los productos clave. Según apuntó Noelia Márquez, “dentro de la definición de productos clave, que serán prioritarios en el desarrollo que las actuaciones de la Ley, no encontramos suficientemente reflejado el sector agrario y sus principales problemas de gestión, por ejemplo, los subproductos agrarios, que actualmente ya son un nicho importante de mercado para actividades como la generación de energía”.Y es que en la Ley se hace referencia a los productos clave en los puntos vinculantes, mientras que los subproductos agrarios, en los que encuentra el sector primario su mayor oportunidad de incorporar la circularidad, no son considerados productos clave, sino "recursos biomásicos", por lo que desde COAG Andalucía se ha propuesto la incorporación de un capítulo destinado a estos recursos, "por ser estratégico en Andalucía".Así mismo, se hizo referencia a los plásticos y envases, ya que la agricultura se encuentra con el hándicap de los plásticos de origen fósil. “Sustituir estos materiales es difícil –comentó la técnico de COAG–, pero la investigación en esta materia debe ser prioritaria en una región donde la agricultura es uno de los sectores más relevantes. Por ejemplo, la rafia biodegradable facilita que los restos vegetales sean compostables. Esta Ley no servirá para este objetivo si no se desarrolla reglamentariamente con presupuesto la investigación en este campo”.Por último, Eduardo López se mostró confiado en que “estas aportaciones sean tenidas en cuenta, porque consideramos que es una gran oportunidad para el sector agrario y para Andalucía en general, y los pilares de esta ley deben ser sólidos y fruto del consenso, para lo que COAG Andalucía se encuentra en total disposición”.