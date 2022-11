PACMA denuncia la muerte de un galgo rescatado en una finca de Santaella en estado de desnutrición severa

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: REFUGIO "SEGUNDA OPORTUNIDAD"

El Partido Animalista PACMA ha lamentado hoy la muerte de otro galgo que llegó "en pésimas condiciones de salud" al Refugio "Segunda Oportunidad" de Santaella. En el momento en el que fue rescatado, "el animal se encontraba en avanzado estado de deshidratación y desnutrición, sin poder levantarse y con la respiración muy agitada". Y, a pesar de su inmediato ingreso en una clínica veterinaria, "no se pudo hacer nada por su vida y falleció a las pocas horas", según PACMA.PACMA recuerda que "aún quedan meses para el fin de la temporada de caza" y advierte que los refugios "ya empiezan a estar saturados de galgos, podencos, pointers y demás cruces de estas razas". Según el presidente de la formación política, el cordobés Javier Luna, “los descartes de los cazadores y los perros primerizos que se pierden en las primeras jornadas de cacería ya están empezando a aparecer por toda España”.Desde el Refugio "Segunda Oportunidad" de Santaella aseguran sentirse "destrozados e impotentes ante tal barbarie contra los animales" y denuncian que “los cazadores crían sin control y se deshacen de lo que no les sirve, obligándonos a las protectoras a asumir gastos que no podemos permitirnos pero que tampoco podemos evitar". De igual modo, añadieron que “a los que tienen la suerte de sobrevivir a los abandonos, muchísimos de ellos acaban luego atropellados, muertos de hambre, colgados o arrojados a pozos”.La portavoz de PACMA, Yolanda Morales, se refirió a las subvenciones recibidas por las federaciones autonómicas de caza en los últimos cinco años y aseguró que es “extremadamente complicado llevar un seguimiento”. Según la Base de Datos Nacional de Subvenciones, las federaciones autonómicas de caza recibieron, entre 2018 y 2022, casi 4 millones de euros. "El récord se lo lleva la Federación Riojana de Caza, con más de 638.000 euros en ayudas directas del Estado", aseveró.“A estas cifras hay que sumar lo que se les da a las sociedades, las ayudas no pecuniarias, los descuentos, las cesiones de terrenos y más aportaciones cuyo rastreo es casi imposible de llevar a cabo, ya que se desarrollan en pueblos pequeños con datos poco actualizados”, afirmó Morales, para quien “este dineral tendría que ser invertido en ayudar a las entidades de protección animal a cubrir los gastos de los perros, hurones y otros animales que acaban abandonados y con graves problemas de salud”.Desde el Partido Animalista abogan por una "retirada inmediata" de las subvenciones al sector cinegético. “Se habla de las aportaciones de la caza a la economía, pero raramente se abordan los costes que no supone al 98 por ciento de la ciudadanía que no practicamos ese deporte”, explica Luna.“No solo hablamos del dinero público que se transfiere desde las arcas a las cuentas de estas federaciones y sociedades, sino también de los incuantificables costos medioambientales que tiene, la descompensación de los ecosistemas fomentada por presión cinegética y las repoblaciones artificiales, y por supuesto, los gastos derivados de la recepción, tratamiento, rehabilitación y puesta en adopción de los perros que llegan directamente de manos de cazadores a perreras y protectoras tanto públicas como privadas, como es el caso del galgo de Santaella”, concluyó.