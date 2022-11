La Red Andaluza de Teatros Públicos llega mañana a Baena de la mano de la compañía de David Segura

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Red Andaluza de Teatros Públicos, un programa impulsado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, acercará mañana hasta Baena la obra, de la compañía de David Segura.La producción ha sido creada por David Segura y la psicopedagoga Pepa Martín. En un país donde no existe el color, donde todo es blanco y negro, Pepa y David, junto al Mago Cornelius y su libro mágico, irán creando colores mediante los conjuros que dictan los estados de ánimo asociados a cada color.La aparición del malvado negro que no quiere que el mundo se coloree, provocará un inesperado hallazgo, el arcoíris, y con éste, descubrirán que todos los colores parten del blanco, que no hay color, sino luz. Una historia llena de humor, fantasía, pasión, furia y un sin fin de emociones, provocadas por él estado psicológico que provoca cada color.La Red Andaluza de Teatros Públicos es un proyecto que atiende las demandas del sector profesional de las artes escénicas y musicales, y las sugerencias de los municipios andaluces. Esta iniciativa nace con el fin de apoyar a la programación de los espacios escénicos municipales para fomentar el tejido empresarial y creativo de la comunidad.