La DGT inicia una campaña de control y vigilancia de las furgonetas que circulan por las carreteras de Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Dirección General de Tráfico (DGT) desarrollará hasta este próximo domingo una campaña de control y vigilancia de las furgonetas que circulan por las carreteras de Andalucía, durante la que se comprobará que cumplen con la normativa, especialmente en aspectos como la antigüedad, la Inspección Técnica del Vehículo (ITV), seguro, carga, velocidad o documentación del conductor.Durante la última campaña realizada en Andalucía, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron 13.440 de estos vehículos en las carreteras, de los cuales 1.002, el 7,46 por ciento, fueron denunciados por no cumplir algunos de los preceptos de la normativa.El principal motivo de denuncias presentadas, el 20,38 por ciento, fue que no contar con la ITV en rigor, teniendo en cuenta que la antigüedad media de las furgonetas con menos de 25 años en España es superior a los 12 años. Excesos de velocidad, carencia de seguro o ITV sin pasar fueron otras infracciones más comunes.La campaña, que arrancó ayer, también incluye el cumplimiento de las normas por parte del conductor de la furgoneta, ya que en el pasado período de control fueron denunciados principalmente por carecer de la documentación adecuada, no usar el cinturón de seguridad y dar positivo en alcohol o drogas.En concreto, el 13,5 por ciento de las denuncias fueron por exceso de velocidad, lo que supuso 149 denuncias; el 8,79 por ciento se presentaron por carecer de la documentación adecuada tanto del cargador como de transportista, conforme la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT); y el 4,7 por ciento, por no tener el conductor su documentación en vigor, con 52 conductores denunciados. Además, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil detectaron a ocho conductores de furgonetas conduciendo tras haber consumido alcohol o drogas.La carga de los vehículos fue otro de los preceptos que se controlaron, debido a que el peso y la distribución de la carga son vitales en caso de accidente. En los seis días de vigilancia, 66 conductores fueron denunciados por exceder el peso permitido en su vehículo y otros 32 por llevar una incorrecta disposición de la carga. Hay que recordar que, a mayor masa de la furgoneta, mayor distancia de seguridad se debe mantener para detener el vehículo a tiempo ante cualquier imprevisto.