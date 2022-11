El PSOE de Baena denuncia que Cristina Piernagorda "está dejando morir" la residencia de San Francisco

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

El PSOE de Baena ha denunciado hoy que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad y, en especial, la alcaldesa, Cristina Piernagorda, “están dejando morir la residencia de San Francisco sin que apenas muestre interés por buscar una solución”.Ha sido la secretaria general de los socialistas baenenses, María Jesús Serrano, quien ha levantado la voz este martes para reclamar una salida digna para San Francisco, “la solución que se merecen tanto las personas residentes y trabajadoras como la historia de un lugar emblemático para nuestra Baena”.Desde el PSOE de Baena se lamentan de que el Gobierno municipal no haya mantenido contacto alguno con la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados desde la última reunión celebrada en el Obispado de Córdoba la pasada primavera, ni que se haya activado la opción de la compra del edificio pese a tener el dinero incluido en el presupuesto de este año 2022 gracias a la iniciativa del grupo municipal socialista.Serrano ha vuelto a aclarar que “toda solución pasa por la compra del edificio”, de modo que no entiende que “esta alcaldesa no trabaje en esa dirección ni atienda la mano que desde el primer día le hemos tendido” porque desde el PSOE se han mantenido numerosas reuniones y contactos con todo tipo de fundaciones, entidades y asociaciones que se dedican al tercer sector y que pudieran estar interesadas en desarrollar un proyecto social en este espacio, dado que “lamentablemente la permanencia de la actividad de residencia de personas mayores no es posible porque la Junta de Andalucía ya ha manifestado que no concertaría más plazas en Baena, aunque se rehabilitara el edificio”.Igualmente, para el PSOE otra alternativa a valorar, si la opción social no saliera adelante, podría ser el turismo religioso, como lugar de hospedaje de peregrinos vinculado al Camino Mozárabe de Santiago, iniciativas que empiezan a surgir en otras ciudades, pero “nunca nos hemos sentido acompañados por el gobierno del Ayuntamiento y siempre ha sido la apatía y la indiferencia por respuesta ante cualquier opción que hemos puesto sobre la mesa”.En opinión de la senadora socialista, “hay numerosas subvenciones para rehabilitación de edificios públicos, a las cuales no se ha podido optar hasta ahora porque el ayuntamiento aún no ha puesto en marcha la compra del edificio”, un síntoma más de “la falta de proyecto político, visión de futuro y gestión para resolver las necesidades de Baena”.María Jesús Serrano, por último, ha querido dejar claro “el apoyo absoluto del PSOE a San Francisco” porque no solo encarna un servicio social para el municipio, sino también por lo mucho que significa para la Semana Santa y su cultura para concluir que “dejar morir a San Francisco es dejar morir a Baena y su casco histórico”.