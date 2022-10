María Jesús Serrano exige a la alcaldesa de Baena que "pelee" por el abastecimiento de agua en el municipio

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La senadora por el PSOE de Córdoba y secretaria general del PSOE de Baena, María Jesús Serrano, solicitó ayer a la alcaldesa de Baena, la popular Cristina Piernagorda, que “pelee por el agua tanto para abastecimiento como para los agricultores” del municipio, afectado por reiterados cortes de agua en las últimas semanas.Serrano le recriminó que “en estos momentos donde nuestra ciudad es de los pocos municipios que está sufriendo cortes de agua, no haya tenido ni siquiera a bien llamar al presidente de Emproacsa para solicitar una reunión y afrontar soluciones sobre el déficit hídrico para abastecimiento en Baena”.Serrano consideró “lamentable, además, que su partido, el PP, haya votado en contra de acometer de modo urgente las conducciones de Iznájar a Casilla del Monte, lo que supondría tener un mayor caudal que beneficiaría a toda la comarca”, y vio “incomprensible” que no atendiera a los agricultores que le han pedido un pozo a la salida de Baena “y ni se ejecuta ni tampoco se ha reunido con ellos”.Por ello, la socialista le conminó a “mirar por lo más importante, que es nuestra economía agroalimentaria, nuestro aceite y nuestro oro líquido” donde, a su juicio, “no caben banderas partidarias ante la sequía; hay que luchar y trabajar para que los pocos recursos hídricos que tengamos estén a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas”.Asimismo, con respecto a la situación de sequía que vive Andalucí, la senadora socialista afirmó que Moreno Bonilla “tiene la cara dura de pedir un S.O.S. al Gobierno de Pedro Sánchez por la sequía cuando él mismo tiene en Andalucía sin ejecutar el 75 por ciento de las infraestructuras hidráulicas de su competencia que declaró de emergencia y de interés autonómico en 2020, hace ya dos años”, por lo que le conminó a “menos confrontación y más actuación”.La senadora socialista tildó de “vergonzoso” que Moreno Bonilla “no haya sido capaz de sacar adelante la veintena de obras hídricas y que, a su vez, haya suprimido en Andalucía el canon del agua que se dedicaba a costear las infraestructuras del agua pendiente, y encima pidiese ayer en un acto de su partido en Sevilla un S.O.S. al Gobierno de Pedro Sánchez porque Andalucía se muere de sed”. Ante ello, Serrano apostilló que “definitivamente, Moreno Bonilla no es que tenga maneras ni cara de moderado, es que tiene la cara muy dura”.“En lugar de tantos titulares rimbombantes, lo que de verdad sería urgente es que Moreno Bonilla cumpliera con sus propios compromisos y ejecutara las 17 obras de abastecimiento por la sequía presupuestadas en 430 millones que él mismo declaró de emergencia en junio de 2020 y que, pese a lo grave del momento, sólo ha comenzado un 25 por ciento”, reafirmó la senadora.Asimismo, Serrano recordó que “en Córdoba, la conexión pendiente de La Colada a Sierra Boyera ha dejado tiradas a 80.000 personas, así como a los ganaderos de Los Pedroches y del Valle del Guadiato, por lo que ha tenido que ser el Gobierno de España el que haya acudido al rescate al asumir y pagar la solución urgente de un bombeo extraordinario que costará alrededor de 5 millones de euros y estará listo para finales de enero”.En este punto, María Jesús Serrano señaló “una falta de respeto y de decencia política” que el PP haya votado en el Parlamento andaluz en contra de que el gobierno de Moreno Bonilla realice obras urgentes frente a la sequía en las provincias de Córdoba, Sevilla y Huelva, tal y como propuso el PSOE de Andalucía al exigir, entre otras, la mejora de conducciones de Iznájar a Casilla del Monte, el proyecto de abastecimiento de la Sierra Morena sevillana, la mejora de abastecimiento a los municipios de Navas, Castilblanco y Villaverde; la terminación de la obra de captación en el embalse del Andévalo para abastecimiento y regadío o la finalización de las obras de transferencia del TOP al Condado.“Desde el PSOE andaluz exigimos a Moreno Bonilla que dé un paso adelante con una estrategia integral frente a la sequía, que incluya finalizar las obras pendientes, minimizar el impacto en sectores afectados e implementar normativas que mejoren el uso del agua”, sostuvo María Jesús Serrano, quien le pidió que “ponga freno a su política frenética de populismo y demagogia” al echarle en cara que “Moreno Bonilla calificara esta legislatura como la del agua, pero espera que todos pongan recursos menos la Junta”.En este punto, afeó al presidente andaluz que hubiera suspendido la recaudación del canon del agua que servía para financiar estas obras por una decisión “electoralista” que “corta el grifo de financiación propia para decir que no hay recursos salvo que el Gobierno de España los ponga y, si no lo hace, es que maltrata a Andalucía, en un ejemplo más de pura demagogia política”.Serrano recordó que “ya hemos sufrido en esta provincia la desastrosa gestión de Moreno Bonilla en recursos hídricos en el pasado mandato, cuando puso a Córdoba en el vagón de cola en cuanto a inversiones de agua de toda la comunidad”, con solo 18 millones de euros frente a los 156 millones asignados a la provincia de Málaga para obras de abastecimiento, más de la mitad del presupuesto para toda Andalucía, o los 42 asignados a Almería.La senadora socialista se refirió al déficit en obras hidráulicas dependientes de la Junta en la provincia de Córdoba, que el Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba exige que sean incluidas en el Presupuesto de 2023, y que engloba a la conexión pendiente de Sierra Boyera con la Colada, la renovación de la red de alta desde Iznájar a Casilla del Monte, las depuradoras de Fuente Palmera, Almodóvar del Río, Albendín, Rute, Palenciana, Jauja, Las Navas, Fuente Tójar, Benamejí; las ampliaciones de las Edar de Lucena, Pozoblanco, Moriles, Puente Genil y las construcciones en Cordobilla, Sotogordo, El Palomar, Ribera Baja y Puerto.“Hay que recordar que el principal problema que sufrimos en la provincia de Córdoba por la pertinaz sequía que padecemos afecta sobre todo a los habitantes de Los Pedroches y el Alto Guadiato, donde ha tenido que ser el Gobierno de España quien ha tenido que salir al rescate al hacerse cargo de la obra de bombeo urgente en La Colada para evitar los cortes de suministro antes de final de año”, dijo Serrano.“Los 80.000 habitantes de ambas comarcas, los ganaderos y los agricultores de la zona deben saber que seguirán teniendo abastecimiento de agua gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha puesto encima de la mesa 5 millones de euros para ejecutar una solución de urgencia que marcha a buen ritmo y que debe estar terminada a finales de enero; una obra que era competencia de la Junta de Andalucía y que no ha sido capaz de sacar adelante los 750 metros de canalizaciones que restan para conectar La Colada con Sierra Boyera”, aseguró.