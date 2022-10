La Junta anima a los cordobeses a solicitar las ayudas del Plan Ecovivienda para impulsar el ahorro energético

Políticas de vivienda

La delegada de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Cristina Casanueva, animó ayer a los cordobeses a solicitar las ayudas del Plan Ecovivienda, que se pueden solicitar desde este lunes. En una visita institucional al Ayuntamiento de Baena, Casanueva recordó que este plan se pone en marcha a través de los fondos europeos, cuenta con un presupuesto de 133,5 millones de euros y se podrán beneficiar más de 3.000 familias cordobesas.El plan tiene como objetivo rehabilitar y mejorar la eficiencia energética de las viviendas en, al menos, un 30 por ciento y reducir las emisiones en el parque residencial. Como explicó la delegada, se ayudará a las familias a la mejora del aislamiento en fachadas y cubiertas, a la instalación de sistemas de energías renovables, como placas fotovoltaicas, placas solares para agua caliente, aerotermia o calderas de biomasa, y al cambio de ventanas o sistemas de iluminación.Casanueva añadió que si se logran las cuantías máximas en los proyectos, pueden incluirse medidas para la mejora de la accesibilidad del edificio, como la instalación de ascensores. Las ayudas son compatibles entre sí, siempre que no se subvencione el mismo objeto.El programa de rehabilitación de edificios contará con 74 millones de euros. Con este programa se subvenciona entre el 40, el 65 y el 80 por ciento de la obra, en función del nivel de ahorro en consumo de energía no renovable conseguido. La cuantía máxima es de 18.800 euros por vivienda, ya que la subvención puede ser tanto para la comunidad de vecinos como para cada una de las viviendas tipo casa unifamiliar.La mitad del pago de estas ayudas se hará por anticipado, es decir, al inicio de la obra. La delegada destacó que “este programa va dirigido tanto a particulares como empresas, cooperativas, usufructuarios, arrendatarios y concesiones de edificios y presenta la singularidad de que no tiene por qué ser la primera vivienda del solicitante”.Por su parte, el programa de mejora de la eficiencia energética en viviendas dispondrá de 52 millones de euros en subvenciones que podrán alcanzar hasta el 40 por ciento del coste total, con un máximo de 3.000 euros. En este caso, también será necesario certificar un ahorro de consumo de energía primaria de, al menos, el 30 por ciento.Casanueva señaló que también se ha abierto la convocatoria para elaborar el libro del edificio, con 2,3 millones de euros en subvenciones. La cuantía máxima en caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas será de 700 euros, más 60 por vivienda. Por su parte, en el caso de edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas será 1.100 euros, más 40 por vivienda.Dentro de esta línea también se incluyen subvenciones para la redacción de proyectos de rehabilitación, con 5,2 millones de euros. La ayuda en viviendas unifamiliares y edificios de hasta 20 viviendas será de 4.000 euros, más 700 por vivienda. Mientras, en edificios con más de 20 viviendas será de 12.000 euros, más 300 por vivienda, con un máximo de subvención de 30.000 euros.Cristina Casanueva puso de manifiesto el objetivo del gobierno de Juanma Moreno de llevar a cabo una política de vivienda que “favorezca la calidad de vida, el confort, la accesibilidad y la eficiencia energética para las familias”. La delegada incidió en diferentes programas como el de Adecuación Funcional Básica de Viviendas y de Rehabilitación de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, además de este plan Ecovivienda”.Para la delegada, “además de favorecer las mejores condiciones de habitabilidad de las viviendas, la Junta persigue el objetivo de promover el desarrollo económico y la activación del empleo en los municipios mediante la actividad de las empresas locales de la construcción”.Junto a ello, Casanueva se refirió a la importancia de “fijar a la población en el territorio para evitar la despoblación, por lo que los diferentes programas benefician a todos los municipios de la provincia, buscando la equidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social”.