Fátima Gálvez protagoniza un encuentro del programa ‘Mentor 10’ de Educación en el CEIP Santa María

La tiradora cordobesa Fátima Gálvez protagonizó este jueves en el CEIP Santa María de Albendín una nueva actividad de, programa de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte que tiene por objetivo fomentar los valores del deporte y los hábitos de vida saludables entre los escolares y jóvenes deportistas andaluces.La actividad contó con la presencia de la directora general de Eventos e Instalaciones Deportivas, Isabel Sánchez, quien destacó que “Fátima Gálvez, toda una campeona olímpica, es un lujo de persona, un referente y motivo de orgullo para el deporte andaluz. Es un claro ejemplo de lo que representa Mentor 10, un programa con deportistas en los que fijarse, que nos trasladan la cultura del esfuerzo y el trabajo, y que nos cuentan lo difícil que ha sido llegar a lo más alto en el deporte y compaginarlo con su vida personal y los estudios”.Sánchez también señaló que“es un programa pionero, con 23 deportistas referentes andaluces, de la talla de Blanca, Fátima Gálvez, Carolina Marín, Carlos Marchena o José Manuel Ruíz Reyes, y nos encanta que vengan a los centros educativos a contar, ya no solo la consecución de una medalla que es muy bonito, pero sobre todo el camino hasta llegar allí, las dificultades que se han encontrado, y transmitirles a todos estos niños y niñas los valores del deporte y los hábitos de vida saludables”.La directora general de Eventos e Instalaciones también aprovechó su asistencia al centro escolar para recordar que todos los centros educativos de Córdoba y Andalucía se pueden inscribir del 2 al 18 de noviembre en la segunda edición de la Liga LED, la Liga Edúcate en el Deporte, competición entre centros que tiene como uno de sus principales objetivos evitar el abandono prematuro de la práctica deportiva.La Liga LED es un programa deportivo de competición entre equipos de centros educativos públicos, privados concertados y privados con alumnado de 5º y 6º de Primaria, nacidos en 2011 y 2012, creado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte en colaboración con las federaciones deportivas andaluzas de baloncesto, balonmano, fútbol y voleibol.Fátima Gálvez, por su parte, comentó su ilusión “por estar en Albendín, en mi pueblo de Baena, y me ha recordado el recibimiento a cuando volví de los Juegos Olímpicos con la medalla”. La cordobesa, además de instar a los chicos y chicas a tener “buenos hábitos saludables”, les comentó “las dificultades, sacrificios y esfuerzos que tienen los deportistas para llegar a alcanzar a lograr una medalla, un objetivo, en definitiva, un sueño”.Gálvez destacó también que el programale ha permitido “dar a conocer más un deporte minoritario como el tiro, en el cuál estos niños podrían ser en un futuro promesas y puedan ver un referente reflejado en mí, además de ser muy satisfactorio, por las caras que ves en ellos cuando conocen mi historia, cuando saco el arma y les cuento que es un arma deportiva”.La medallista olímpica andaluza señaló igualmente que “las dificultades y los obstáculos me ayudaron a crecer, sufrí alguna incomprensión en mi ámbito académico y fue difícil compatibilizar estudios y deporte, pero al final lo conseguí”. Fátima también les comentó a los escolares un lema que para ella es muy importante, “los campeones no son aquellos que nunca fallan, son los que nunca se rinden”.Una vez finalizadas las distintas intervenciones Fátima Gálvez realizó unacon distintos ejercicios propuestos por la tiradora cordobesa, con un grupo de alumnos y alumnas de este centro escolar. Además de Isabel Sánchez, también asistieron a la actividad la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda; el alcalde de la pedanía de Albendín, José Antonio García; y el director CEIP Santa María, Vicente Mejías.