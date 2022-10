El PSOE-A responsabiliza a Moreno Bonilla de “asfixiar” la educación pública “recortando recursos y personal”

Cierre de líneas públicas

La senadora por el PSOE de Córdoba y secretaria general del PSOE de Baena, María Jesús Serrano, recriminó ayer al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, la “asfixia” a la que está sometiendo a la educación pública en la comunidad y especialmente en la provincia de Córdoba donde, desde que gobierna el PP, “ha cerrado alrededor de 250 líneas educativas y despedido a 300 profesionales de la educación pública, entre docentes, refuerzo y monitores”, recordó la socialista.“Necesitamos una enseñanza de calidad con servicios de calidad y con trabajadores públicos”, insistió la senadora, que denunció que en el CEIP Valverde y Perales de Baena “no se cumple la ratio de un monitor cada 20 alumnos”, ya que en la actualidad hay cinco monitoras para 150 alumnos en el servicio de comedor, mientras que en la cocina sólo hay dos personas elaborando los menús desde hace dos semanas al no haberse cubierto una baja por jubilación.Además, tras participar en una concentración de protesta de la comunidad educativa del CEIP Valverde y Perales convocada por UGT en Baena por la supresión de monitoras en el centro y la no cobertura de vacantes en el servicio de comedor escolar, Serrano pidió a Moreno Bonilla que “escuche a la comunidad educativa y que la mayoría absoluta que el PP tiene en el Parlamento debe ser una oportunidad para dialogar, no para aplicar el rodillo”.Asimismo reprochó que Andalucía sea la “penúltima comunidad de España en inversión educativa pública, tras Madrid”, lo que está debilitando el sistema educativo público “como se está poniendo de relieve desde el inicio de curso”, que ha comenzado con 1.181 clases menos en los centros educativos públicos andaluces, el cierre de algunos de ellos y la mitad de plazas de refuerzo de docentes que el curso pasado.En la provincia de Córdoba, el cierre de líneas afecta a municipios como Priego de Córdoba, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Puente Genil o Lucena, entre otros más, lo que, a juicio de Serrano, “obliga a las familias a tener que desplazarse lejos de sus domicilios para llevar a sus hijos e hijas al colegio, agravando la situación de desigualdad que ya de por sí existe en los pueblos con respecto a la capital.La senadora afirmó que el Gobierno andaluz “hace trampas con la ratio” al afirmar que está en lo que marca la ley, algo que rebate con que “las escuelas rurales bajan la media, pero en las zonas metropolitanas hay muchas clases por encima de 25 alumnos, incluso algunas de 40 en Bachillerato”.Serrano reprochó también a la Junta que “esté hurtado ayudas a las familias andaluzas para combatir la inflación”, entre ellas las que propone el PSOE de Andalucía para aumentar las bonificaciones en el acceso de más familias de clase media y trabajadora a la Educación Infantil de 0 a 3 años ante la evidencia de que una parte importante de plazas se ha quedado sin cubrir, lo que fue rechazado por el PP en el Parlamento.